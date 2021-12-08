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Стали известны детали обысков в одном из управлений НАЦ
Стали известны детали обысков в одном из управлений НАЦ
Обыски и другие следственные мероприятия проводят не только у начальника управления, но и у его родных.
2021-12-08T15:21+0200
2021-12-08T15:33+0200
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
служба информации и безопасности
обыски
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) вместе с прокурорами антикоррупции проводят следственные мероприятия в отношении начальника генерального управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в рамках уголовного дела, открытого 6 декабря 2021 года. Об этом сообщили в среду в СИБ в контексте проведения обысков в указанном управлении НАЦ. Как отметили в СИБ, дело было открыто по факту незаконного обогащения. По данным следствия, фигурант дела подозревается в незаконном осуществлении финансовой деятельности и недостоверных данных в декларациях о доходах. В настоящее время сотрудники СИБ и прокуроры ведут уголовное преследование в нескольких местах, включительно и у членов семьи сотрудника НАЦ, которые подозреваются в соучастии в совершении предполагаемых преступлений.Ранее появилась информация, что следственные мероприятия проводят в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса.Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
https://ru.sputnik.md/20211208/antikorruptsionnyy-tsentr-obyski-47044740.html
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, служба информации и безопасности, обыски

Стали известны детали обысков в одном из управлений НАЦ

15:21 08.12.2021 (обновлено: 15:33 08.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la administrația de stat a drumurilor
Percheziții la administrația de stat a drumurilor - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Обыски и другие следственные мероприятия проводят не только у начальника управления, но и у его родных.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) вместе с прокурорами антикоррупции проводят следственные мероприятия в отношении начальника генерального управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в рамках уголовного дела, открытого 6 декабря 2021 года.
Об этом сообщили в среду в СИБ в контексте проведения обысков в указанном управлении НАЦ.
Как отметили в СИБ, дело было открыто по факту незаконного обогащения.
По данным следствия, фигурант дела подозревается в незаконном осуществлении финансовой деятельности и недостоверных данных в декларациях о доходах.
В настоящее время сотрудники СИБ и прокуроры ведут уголовное преследование в нескольких местах, включительно и у членов семьи сотрудника НАЦ, которые подозреваются в соучастии в совершении предполагаемых преступлений.
Ранее появилась информация, что следственные мероприятия проводят в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
Спецназ - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
Общество
В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски
09:47
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