https://ru.sputnik.md/20211208/stali-izvestny-detali-obyskov-odnom-iz-upravleniy-nats-47056953.html

Стали известны детали обысков в одном из управлений НАЦ

Стали известны детали обысков в одном из управлений НАЦ

Обыски и другие следственные мероприятия проводят не только у начальника управления, но и у его родных.

2021-12-08T15:21+0200

2021-12-08T15:21+0200

2021-12-08T15:33+0200

общество

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национальный антикоррупционный центр

служба информации и безопасности

обыски

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) вместе с прокурорами антикоррупции проводят следственные мероприятия в отношении начальника генерального управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в рамках уголовного дела, открытого 6 декабря 2021 года. Об этом сообщили в среду в СИБ в контексте проведения обысков в указанном управлении НАЦ. Как отметили в СИБ, дело было открыто по факту незаконного обогащения. По данным следствия, фигурант дела подозревается в незаконном осуществлении финансовой деятельности и недостоверных данных в декларациях о доходах. В настоящее время сотрудники СИБ и прокуроры ведут уголовное преследование в нескольких местах, включительно и у членов семьи сотрудника НАЦ, которые подозреваются в соучастии в совершении предполагаемых преступлений.Ранее появилась информация, что следственные мероприятия проводят в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса.Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

https://ru.sputnik.md/20211208/antikorruptsionnyy-tsentr-obyski-47044740.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, служба информации и безопасности, обыски