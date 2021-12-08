https://ru.sputnik.md/20211208/tsepnaya-avariya-kishineve-avtobus-vletel-neskolko-mashin-47055463.html

Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил 15 машин

Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил 15 машин

В ДТП угодило порядка десяти машин.

2021-12-08T14:25+0200

2021-12-08T14:25+0200

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общество

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цепная авария

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В центре Кишинева произошла цепная авария. Автобус врезался в 15 машин на улице Василе Александри. Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. "В 12.25 в управление полиции Кишинева поступила информация, что на улице Александри произошла авария с участием нескольких машин. На место выехала оперативная группа для выяснения всех обстоятельств", – заявила Стати.Сообщается о трех пострадавших в результате ДТП. Предварительной версии ДТП пока нет, однако очевидцы считают, что у автобуса могли быть неисправны тормоза.

https://ru.sputnik.md/20211107/strashnaya-avariya-v-moldove-kadry-video-s-mesta-dtp-46233458.html

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