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Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил 15 машин
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил 15 машин
В ДТП угодило порядка десяти машин.
2021-12-08T14:25+0200
2021-12-08T15:27+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В центре Кишинева произошла цепная авария. Автобус врезался в 15 машин на улице Василе Александри. Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. "В 12.25 в управление полиции Кишинева поступила информация, что на улице Александри произошла авария с участием нескольких машин. На место выехала оперативная группа для выяснения всех обстоятельств", – заявила Стати.Сообщается о трех пострадавших в результате ДТП. Предварительной версии ДТП пока нет, однако очевидцы считают, что у автобуса могли быть неисправны тормоза.
https://ru.sputnik.md/20211107/strashnaya-avariya-v-moldove-kadry-video-s-mesta-dtp-46233458.html
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в молдове, молдова, авария, дтп, цепная авария

Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил 15 машин

14:25 08.12.2021 (обновлено: 15:27 08.12.2021)
© Telegram / IGSU al MAI al RMЦепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Telegram / IGSU al MAI al RM
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В результате ДТП пострадали три человека.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В центре Кишинева произошла цепная авария. Автобус врезался в 15 машин на улице Василе Александри.
Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMЦепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин - Sputnik Молдова
1/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMЦепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин - Sputnik Молдова
2/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMЦепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин - Sputnik Молдова
3/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMЦепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин - Sputnik Молдова
4/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
1/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
2/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
3/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
4/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил несколько машин
"В 12.25 в управление полиции Кишинева поступила информация, что на улице Александри произошла авария с участием нескольких машин. На место выехала оперативная группа для выяснения всех обстоятельств", – заявила Стати.
Сообщается о трех пострадавших в результате ДТП.
Предварительной версии ДТП пока нет, однако очевидцы считают, что у автобуса могли быть неисправны тормоза.
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