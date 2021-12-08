https://ru.sputnik.md/20211208/tseranu-kto-iz-diaspory-vse-taki-mozhet-vernutsya-v-moldovu-47017168.html

Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову

Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову

Кто из диаспоры может вернуться на Родину

2021-12-08T08:00+0200

2021-12-08T08:00+0200

2021-12-08T08:00+0200

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молдова

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Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернутся в Молдову Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернутся в Молдову

Популярная и зажигательная песня "Молдаване вернитесь домой" несет в себе не только сочетание грусти и веселья, но и является, в некотором роде, привычной мантрой молдавских политиков. Уже почти тридцать лет политические лидеры абсолютно разных формирований обещают вернуть диаспору домой. До сих пор эти призывы являются просто словами – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдовы высказал политолог Анатолий Цэрану."Эти призывы говорят об определенных возможностях, которые может предоставит страна, но не являются абсолютно убедительным аргументом для тех людей, которые живут там", - сказал эксперт.Некоторая часть из уехавших давно не ассоциирует себя с Молдовой и не вернется на родину ни при каких обстоятельствах.Вместе с тем, существует часть покинувших Молдову граждан, которым мало относительного финансового благополучия – уехав, они утратили нечто, что не обрели на новом месте жительства, именно они и могут вернуться домой, считает политолог."Есть и другая часть диаспоры – которые в социальном плане находятся в крайне невыгодном положении. Это та часть уехавших на Запад, которые здесь, в Молдове, имели статус. Учителя, медики, многие из них не работают там по специальности. Для них возвращение домой не просто возвращение в условия нового материального благополучия, для них это возвращение себе утерянного статуса. У них есть стимул для возвращения", - резюмировал собеседник.Молдавские власти не называют точное число уехавших из страны – миграционные процессы сложно поддаются статистическому анализу, эксперты утверждают, что не менее миллиона человек покинули Молдову за последние десятилетия.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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молдова, диаспора, мигранты, аудио, в молдове