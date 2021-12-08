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Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову
Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову
Кто из диаспоры может вернуться на Родину
2021-12-08T08:00+0200
2021-12-08T08:00+0200
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Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернутся в Молдову
Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернутся в Молдову
Популярная и зажигательная песня "Молдаване вернитесь домой" несет в себе не только сочетание грусти и веселья, но и является, в некотором роде, привычной мантрой молдавских политиков. Уже почти тридцать лет политические лидеры абсолютно разных формирований обещают вернуть диаспору домой. До сих пор эти призывы являются просто словами – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдовы высказал политолог Анатолий Цэрану."Эти призывы говорят об определенных возможностях, которые может предоставит страна, но не являются абсолютно убедительным аргументом для тех людей, которые живут там", - сказал эксперт.Некоторая часть из уехавших давно не ассоциирует себя с Молдовой и не вернется на родину ни при каких обстоятельствах.Вместе с тем, существует часть покинувших Молдову граждан, которым мало относительного финансового благополучия – уехав, они утратили нечто, что не обрели на новом месте жительства, именно они и могут вернуться домой, считает политолог."Есть и другая часть диаспоры – которые в социальном плане находятся в крайне невыгодном положении. Это та часть уехавших на Запад, которые здесь, в Молдове, имели статус. Учителя, медики, многие из них не работают там по специальности. Для них возвращение домой не просто возвращение в условия нового материального благополучия, для них это возвращение себе утерянного статуса. У них есть стимул для возвращения", - резюмировал собеседник.Молдавские власти не называют точное число уехавших из страны – миграционные процессы сложно поддаются статистическому анализу, эксперты утверждают, что не менее миллиона человек покинули Молдову за последние десятилетия.
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Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову

08:00 08.12.2021
Радио
Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернутся в Молдову
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Политический аналитик рассказал о том, что уехавшие из страны граждане являются представителями абсолютно разных социальных и профессиональных групп.
Популярная и зажигательная песня "Молдаване вернитесь домой" несет в себе не только сочетание грусти и веселья, но и является, в некотором роде, привычной мантрой молдавских политиков. Уже почти тридцать лет политические лидеры абсолютно разных формирований обещают вернуть диаспору домой. До сих пор эти призывы являются просто словами – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдовы высказал политолог Анатолий Цэрану.
"Эти призывы говорят об определенных возможностях, которые может предоставит страна, но не являются абсолютно убедительным аргументом для тех людей, которые живут там", - сказал эксперт.
Некоторая часть из уехавших давно не ассоциирует себя с Молдовой и не вернется на родину ни при каких обстоятельствах.
"Диаспора в социальном плане абсолютно дифференцирована. Есть определенная часть, которая нашла себе место под солнцем в тех странах, куда они уехали. С этой точки зрения немногие из них вернутся", - отметил Цэрану.
Вместе с тем, существует часть покинувших Молдову граждан, которым мало относительного финансового благополучия – уехав, они утратили нечто, что не обрели на новом месте жительства, именно они и могут вернуться домой, считает политолог.
"Есть и другая часть диаспоры – которые в социальном плане находятся в крайне невыгодном положении. Это та часть уехавших на Запад, которые здесь, в Молдове, имели статус. Учителя, медики, многие из них не работают там по специальности. Для них возвращение домой не просто возвращение в условия нового материального благополучия, для них это возвращение себе утерянного статуса. У них есть стимул для возвращения", - резюмировал собеседник.
Молдавские власти не называют точное число уехавших из страны – миграционные процессы сложно поддаются статистическому анализу, эксперты утверждают, что не менее миллиона человек покинули Молдову за последние десятилетия.
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