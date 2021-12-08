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https://ru.sputnik.md/20211208/v-parlamente-odobrili-soglashenie-s-evrokomissiey-o-pomoschi-v-energokrizise-47053591.html
В парламенте одобрили соглашение с Еврокомиссией о помощи в энергокризисе
В парламенте одобрили соглашение с Еврокомиссией о помощи в энергокризисе
Средства должны поступить в Молдову единовременно до конца декабря.
2021-12-08T14:13+0200
2021-12-08T15:29+0200
политика
в молдове
грант
парламент
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила начало переговоров и подписание соглашения между правительством Молдовы и Европейской комиссией.Европейская комиссия предлагает Республике Молдова грант в размере 60 миллионов евро для преодоления кризиса в энергетическом секторе.Средства будут предоставлены в виде безвозмездной помощи в рамках "Инструмента добрососедства, сотрудничества в целях развития и международного сотрудничества" (Global Europe).Средства должны поступить в Молдову единовременно до конца декабря.Об этой инициативе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе. Ранее Урсула фон дел Ляйен пообещала помощь Молдове в телефонном разговоре с президентом Майей Санду.
https://ru.sputnik.md/20211027/es-moldova-60-millionov-evro-45953757.html
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в молдове, грант, парламент, еврокомиссия

В парламенте одобрили соглашение с Еврокомиссией о помощи в энергокризисе

14:13 08.12.2021 (обновлено: 15:29 08.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Средства должны поступить в Молдову единовременно до конца декабря.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила начало переговоров и подписание соглашения между правительством Молдовы и Европейской комиссией.
Европейская комиссия предлагает Республике Молдова грант в размере 60 миллионов евро для преодоления кризиса в энергетическом секторе.
Средства будут предоставлены в виде безвозмездной помощи в рамках "Инструмента добрососедства, сотрудничества в целях развития и международного сотрудничества" (Global Europe).
Средства должны поступить в Молдову единовременно до конца декабря.
Об этой инициативе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе. Ранее Урсула фон дел Ляйен пообещала помощь Молдове в телефонном разговоре с президентом Майей Санду.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Общество
ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе
27 октября, 18:24
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