https://ru.sputnik.md/20211208/v-parlamente-odobrili-soglashenie-s-evrokomissiey-o-pomoschi-v-energokrizise-47053591.html

В парламенте одобрили соглашение с Еврокомиссией о помощи в энергокризисе

В парламенте одобрили соглашение с Еврокомиссией о помощи в энергокризисе

Средства должны поступить в Молдову единовременно до конца декабря.

2021-12-08T14:13+0200

2021-12-08T14:13+0200

2021-12-08T15:29+0200

политика

в молдове

грант

парламент

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила начало переговоров и подписание соглашения между правительством Молдовы и Европейской комиссией.Европейская комиссия предлагает Республике Молдова грант в размере 60 миллионов евро для преодоления кризиса в энергетическом секторе.Средства будут предоставлены в виде безвозмездной помощи в рамках "Инструмента добрососедства, сотрудничества в целях развития и международного сотрудничества" (Global Europe).Средства должны поступить в Молдову единовременно до конца декабря.Об этой инициативе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе. Ранее Урсула фон дел Ляйен пообещала помощь Молдове в телефонном разговоре с президентом Майей Санду.

https://ru.sputnik.md/20211027/es-moldova-60-millionov-evro-45953757.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, грант, парламент, еврокомиссия