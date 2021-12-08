https://ru.sputnik.md/20211208/v-rossii-rasshirili-polnomochiya-politsii--chto-teper-razresheno-pravookhranitelyam-47051443.html

В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям

В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям

В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям

2021-12-08T14:40+0200

2021-12-08T14:40+0200

2021-12-08T14:40+0200

россия

полиция

полномочия

закон

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили, передает РИА Новости.Закон дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Так, закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Также полицейские получили право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.Кроме этого, законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять административные правонарушения. Полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта исключена норма о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключена норма о том, что сотрудник полиции "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", в случае, если это вскрытие проводилось на законных основаниях.

https://ru.sputnik.md/20211207/moskva-strelba-47024400.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

полиция, полномочия, закон