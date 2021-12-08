Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211208/v-rossii-rasshirili-polnomochiya-politsii--chto-teper-razresheno-pravookhranitelyam-47051443.html
В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям
В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям
В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям
2021-12-08T14:40+0200
2021-12-08T14:40+0200
россия
полиция
полномочия
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2914/85/29148568_369:45:2642:1323_1920x0_80_0_0_67c81173623912e4b61d4d7324d1cc73.jpg
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили, передает РИА Новости.Закон дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Так, закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Также полицейские получили право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.Кроме этого, законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять административные правонарушения. Полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта исключена норма о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключена норма о том, что сотрудник полиции "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", в случае, если это вскрытие проводилось на законных основаниях.
https://ru.sputnik.md/20211207/moskva-strelba-47024400.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2914/85/29148568_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6572272f52eb81166d3f7f4f40e5eccc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
полиция, полномочия, закон

В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям

14:40 08.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен
Московский метрополитен - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Государственная Дума приняла закон о расширении полномочий полиции.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили, передает РИА Новости.
Закон дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Так, закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Также полицейские получили право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
Кроме этого, законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять административные правонарушения. Полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Эмблема на форме сотрудника полиции - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг
Вчера, 15:14
Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.
Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта исключена норма о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключена норма о том, что сотрудник полиции "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", в случае, если это вскрытие проводилось на законных основаниях.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:21Стали известны детали обысков в одном из управлений НАЦ
15:13Партию "Шор" лишили госфинансирования на год
15:00Семь попыток депутатов – почему гагаузский парламент не может приступить к работе
14:40В России расширили полномочия полиции – что теперь разрешено правоохранителям
14:25Цепная авария в Кишиневе: автобус протаранил 15 машин
14:13В парламенте одобрили соглашение с Еврокомиссией о помощи в энергокризисе
14:04Корабль "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
13:46"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
13:19Бывший полицейский задержан по делу о коррупции в Трушенах
12:49ВОЗ опубликовала новые данные о распространении штамма "омикрон"
12:20Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены
12:09Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ
11:37ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло
11:07Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба
10:38Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента
10:14Где в Кишиневе 8 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:47В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски
09:41Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века
09:12Мир за сутки: последний день канцлера, фото "омикрона" и ситуация с COVID
09:00Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима