https://ru.sputnik.md/20211208/vaktsina-pfizer-omikron-47066094.html

Исследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"

Исследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"

В компании Pfizer оценили эффективность выпускаемой ими вакцины от коронавируса против нового штамма "омикрон".

2021-12-08T23:30+0200

2021-12-08T23:30+0200

2021-12-08T23:30+0200

коронавирус

в мире

вакцина

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech способна нейтрализовать штамм "омикрон", причем эффективными будут три дозы препарата, двух доз прививки может быть недостаточно. Информация об этом размещена на официальном сайте компании Pfizer.Вместе с тем в Pfizer и BioNTech считают, что люди, вакцинированные двумя дозами препарата, будут защищены от сложных форм течения COVID-19.При этом в компаниях заявили, что работа над созданием специфической вакцины под штамм "омикрон" будет продолжена и в случае возникновения необходимости в ней будет готова к марту 2022 года. Компании ранее заявили, что они планируют произвести четыре миллиарда доз препарата против коронавируса типов "альфа", "бета" и "дельта" в 2022 году, и эта мощность, как ожидается, не изменится, даже если потребуется производить адаптированную вакцину для штамма "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211130/budut-li-effektivny-suschestvuyuschie-vaktsiny-protiv-novogo-shtamma-covid-omikron-46836449.html

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в мире, вакцина