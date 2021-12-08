https://ru.sputnik.md/20211208/vaktsina-pfizer-omikron-47066094.html
Исследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"
Исследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"
В компании Pfizer оценили эффективность выпускаемой ими вакцины от коронавируса против нового штамма "омикрон".
2021-12-08T23:30+0200
2021-12-08T23:30+0200
2021-12-08T23:30+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech способна нейтрализовать штамм "омикрон", причем эффективными будут три дозы препарата, двух доз прививки может быть недостаточно. Информация об этом размещена на официальном сайте компании Pfizer.Вместе с тем в Pfizer и BioNTech считают, что люди, вакцинированные двумя дозами препарата, будут защищены от сложных форм течения COVID-19.При этом в компаниях заявили, что работа над созданием специфической вакцины под штамм "омикрон" будет продолжена и в случае возникновения необходимости в ней будет готова к марту 2022 года. Компании ранее заявили, что они планируют произвести четыре миллиарда доз препарата против коронавируса типов "альфа", "бета" и "дельта" в 2022 году, и эта мощность, как ожидается, не изменится, даже если потребуется производить адаптированную вакцину для штамма "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211130/budut-li-effektivny-suschestvuyuschie-vaktsiny-protiv-novogo-shtamma-covid-omikron-46836449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцина
Исследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"
В компании Pfizer оценили эффективность выпускаемой ею вакцины от коронавируса против нового штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech способна нейтрализовать штамм "омикрон", причем эффективными будут три дозы препарата, двух доз прививки может быть недостаточно. Информация об этом размещена на официальном сайте компании Pfizer.
"Предварительные лабораторные исследования показывают, что третья доза вакцины увеличивает титры нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в 25 раз. При этом титры после бустерной дозы сопоставимы с уровнем, наблюдаемым после двух доз против вируса "дикого типа", – говорится в сообщении компании.
Вместе с тем в Pfizer и BioNTech считают, что люди, вакцинированные двумя дозами препарата, будут защищены от сложных форм течения COVID-19.
При этом в компаниях заявили, что работа над созданием специфической вакцины под штамм "омикрон" будет продолжена и в случае возникновения необходимости в ней будет готова к марту 2022 года. Компании ранее заявили, что они планируют произвести четыре миллиарда доз препарата против коронавируса типов "альфа", "бета" и "дельта" в 2022 году, и эта мощность, как ожидается, не изменится, даже если потребуется производить адаптированную вакцину для штамма "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".