https://ru.sputnik.md/20211208/vernidub-igre-sherifa-v-pervom-tayme-antifutbol-47041033.html
Вернидуб - об игре "Шерифа" в первом тайме: это был антифутбол
Вернидуб - об игре "Шерифа" в первом тайме: это был антифутбол
Главный тренер тираспольского “Шерифа” Юрий Вернидуб жестко высказался об игре своей команды в первом тайме матча
2021-12-08T00:51+0200
2021-12-08T00:51+0200
2021-12-08T00:52+0200
фк "шериф"
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спорт
футбол
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Главный тренер тираспольского “Шерифа” Юрий Вернидуб жестко высказался об игре своей команды в первом тайме матча против донецкого “Шахтера”. Тренер назвал игру своих футболистов в первой половине матча антифутболом и порнографией и поблагодарил футболистов за то, что во время перерыва услышали его слова и сыграли "как надо" во второй половине встречи.На вопрос журналиста о том, что тренер сказал футболистам в раздевалке в перерыве, Вернидуб отшутился.По его словам, тираспольской команде удалось сыграть в свой футбол, но уже во втором тайме встречи.Тираспольский "Шериф" вырвал ничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1.По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). Интер остается вторым (10 очков)."Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол
Вернидуб - об игре "Шерифа" в первом тайме: это был антифутбол
00:51 08.12.2021 (обновлено: 00:52 08.12.2021)
Юрий Вернидуб не скрывал недовольства своими футболистами в первом тайме игры против "Шахтера".
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Главный тренер тираспольского “Шерифа” Юрий Вернидуб жестко высказался об игре своей команды в первом тайме матча против донецкого “Шахтера”. Тренер назвал игру своих футболистов в первой половине матча антифутболом и порнографией и поблагодарил футболистов за то, что во время перерыва услышали его слова и сыграли "как надо" во второй половине встречи.
"Первый тайм игры - это был антифутбол. Не побоюсь этих слов. Повезло, что только один пропустили… Я рад, что игроки услышали меня в перерыве, вышли и сыграли во втором тайме как надо. А то это был не футбол, а порнография", - заявил Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.
На вопрос журналиста о том, что тренер сказал футболистам в раздевалке в перерыве, Вернидуб отшутился.
"Я иной раз радуюсь, что многие из них не знают русский язык. Но думаю, поняли по моим эмоциям. Это была непереводимая игра слов, как в известном фильме "Бриллиантовая рука", - ответил тренер.
По его словам, тираспольской команде удалось сыграть в свой футбол, но уже во втором тайме встречи.
"Во втором тайме была другая игра, начали контролировать мяч, играть в такой футбол, как мне хотелось бы. Мы смогли забить ответный мяч и сыграть вничью. Для нас это хороший результат. Мы играли на выезде с чемпионом Украины, вице-чемпионом. Я доволен вторым, но расстроен первым таймом", - подытожил Вернидуб.
Тираспольский "Шериф" вырвал ничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1.
По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). Интер остается вторым (10 очков).
"Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы
. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.