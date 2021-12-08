https://ru.sputnik.md/20211208/voz-shtamm-koronavirus-47051948.html

ВОЗ опубликовала новые данные о распространении нового штамма коронавируса

ВОЗ опубликовала новые данные о распространении нового штамма коронавируса

В ВОЗ объяснили, почему новый штамм коронавируса так быстро распространяется по миру. 08.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-08T12:49+0200

2021-12-08T12:49+0200

2021-12-08T13:13+0200

коронавирус

в мире

воз

всемирная организация здравоохранения

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Уже в начале января 2022 года новый штамм коронавируса "омикрон", может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эпидемиологической ситуации в мире, сообщает РИА Новости."Основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - говорится в документе.В Воз также подчеркнули, что штамм "омикрон" выявлен уже в 57 странах мира.По оценкам ВОЗ, штамм "омикрон" способен снижать активность антител, что объясняет его широкое распространение в мире и более быстрое заражение.В организации отметили, что именно эта способность нового штамма может объяснить, почему вариант "омикрон" быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, всемирная организация здравоохранения