https://ru.sputnik.md/20211208/vsp-ne-smog-naznachit-novogo-chlena-komissiyu-po-otsenke-raboty-stoyanoglo-47047177.html

ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло

ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло

Состав комиссии остается неполным.

2021-12-08T11:37+0200

2021-12-08T11:37+0200

2021-12-08T13:17+0200

общество

в молдове

молдова

высший совет прокуроров

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) не смог назначить нового члена в комиссию, которая проводит проверку деятельности отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло. Рассмотрение этого вопроса перенесли на следующее заседание, так как кандидаты на эту должность еще не дали своего согласия на возможное назначение. Новый член комиссии должен занять место прокурора Марианы Александру из Румынии (экс-прокурор DNA), которая не вошла в комиссию из-за невозможности заниматься подобной деятельностью за рубежом. В состав комиссии входят: Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.Ряд поправок к закону о прокуратуре парламент страны одобрил в окончательном чтении 24 августа.Согласно поправкам, генпрокурор может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности. Также генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Отстранение и задержание Стояногло Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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в молдове, молдова, высший совет прокуроров, александр стояногло