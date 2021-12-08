Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211208/vsp-ne-smog-naznachit-novogo-chlena-komissiyu-po-otsenke-raboty-stoyanoglo-47047177.html
ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло
ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло
Состав комиссии остается неполным.
2021-12-08T11:37+0200
2021-12-08T13:17+0200
общество
в молдове
молдова
высший совет прокуроров
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74062080fc5e0772a15d81b70cb0eccd.jpg
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) не смог назначить нового члена в комиссию, которая проводит проверку деятельности отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло. Рассмотрение этого вопроса перенесли на следующее заседание, так как кандидаты на эту должность еще не дали своего согласия на возможное назначение. Новый член комиссии должен занять место прокурора Марианы Александру из Румынии (экс-прокурор DNA), которая не вошла в комиссию из-за невозможности заниматься подобной деятельностью за рубежом. В состав комиссии входят: Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.Ряд поправок к закону о прокуратуре парламент страны одобрил в окончательном чтении 24 августа.Согласно поправкам, генпрокурор может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности. Также генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Отстранение и задержание Стояногло Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3acc5e166972cc6930a9260ae9071d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, высший совет прокуроров, александр стояногло

ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло

11:37 08.12.2021 (обновлено: 13:17 08.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Высший совет прокуроров не закончил формирование комиссии, которая проведет аудит работы Стояногло на посту генпрокурора.
КИШИНЕВ, 8 дек Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) не смог назначить нового члена в комиссию, которая проводит проверку деятельности отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.
Рассмотрение этого вопроса перенесли на следующее заседание, так как кандидаты на эту должность еще не дали своего согласия на возможное назначение.
Новый член комиссии должен занять место прокурора Марианы Александру из Румынии (экс-прокурор DNA), которая не вошла в комиссию из-за невозможности заниматься подобной деятельностью за рубежом.
В состав комиссии входят:
Драго Кос – международный эксперт по борьбе с коррупцией, предложенный президентом Республики Молдова Майей Санду;
Анжела Попил – юрист, предложенная Министерством юстиции;
Ион Матученко – адвокат, предложенный отстраненным от должности генеральным прокурором Александром Стояногло;
Лидия Булхак – бывшая исполняющая обязанности председателя Апелляционного суда Кишинева, предложена Высшим советом магистратуры.
Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.
Ряд поправок к закону о прокуратуре парламент страны одобрил в окончательном чтении 24 августа.
Согласно поправкам, генпрокурор может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности. Также генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
24 августа, 13:00
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.
Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.

Отстранение и задержание Стояногло

Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором
5 октября, 21:53
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:19Бывший полицейский задержан по делу о коррупции в Трушенах
12:49ВОЗ опубликовала новые данные о распространении нового штамма коронавируса
12:20Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены
12:09Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ
11:37ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло
11:07Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба
10:38Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента
10:14Где в Кишиневе 8 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:47В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски
09:41Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века
09:12Мир за сутки: последний день канцлера, фото "омикрона" и ситуация с COVID
09:00Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
08:30Что ждет Партию "Шор"
08:00Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову
07:30Где находятся елочные ярмарки в Кишиневе
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег
01:06Главный тренер "Шахтера" Де Дзерби: мы заслужили победить 5:0
00:51Вернидуб - об игре "Шерифа" в первом тайме: это был антифутбол
00:20Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
00:01Погодные рекорды Молдовы 8 декабря