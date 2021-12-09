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https://ru.sputnik.md/20211209/bayden-i-zelenskiy-proveli-razgovor-kakie-temy-podnimalis-47105331.html
Байден и Зеленский провели разговор: какие темы поднимались
Байден и Зеленский провели разговор: какие темы поднимались
Полуторачасовые переговоры президентов двух стран завершились.
2021-12-09T22:55+0200
2021-12-09T22:55+0200
политика
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его цитирует РИА Новости."Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1".Владимир Зеленский также заявил, что в ходе телефонного разговора с Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине.Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая позволит "дать отпор в любое время", сообщил Андрей Ермак."Министр обороны, который только вернулся из США, сможет рассказать про его переговоры с его коллегой министром обороны США, про те договоренности, которые были достигнуты. И президент Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой-угодно отпор, в любое время", - отметил он в телеэфире.Комментируя итоги переговоров лидеров двух стран, Ермак также подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать и что Киев хочет мирным путем вернуть Донбасс.По его словам, Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе и надеется на установление полного перемирия в регионе.Он проинформировал, что Джо Байден в ходе переговоров с Владимиром Зеленским сказал, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа."Последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях о НАТО, по членству в альянсе, относительно курса на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО – это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство", - заявил Ермак.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
https://ru.sputnik.md/20211201/konflikt-donbasse-ne-budet-zavershen-bez-pryamogo-dialoga-rossiey-zelenskiy-46851660.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский

Байден и Зеленский провели разговор: какие темы поднимались

22:55 09.12.2021
© Пресс-служба президента УкраиныФлаги США и Украины.
Флаги США и Украины. - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Пресс-служба президента Украины
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Полуторачасовые переговоры президентов двух стран завершились.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его цитирует РИА Новости.
"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1".
Владимир Зеленский также заявил, что в ходе телефонного разговора с Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине.
"Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США – ред.). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.
Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая позволит "дать отпор в любое время", сообщил Андрей Ермак.
"Министр обороны, который только вернулся из США, сможет рассказать про его переговоры с его коллегой министром обороны США, про те договоренности, которые были достигнуты. И президент Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой-угодно отпор, в любое время", - отметил он в телеэфире.
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1 декабря, 12:43
Комментируя итоги переговоров лидеров двух стран, Ермак также подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать и что Киев хочет мирным путем вернуть Донбасс.
"Президент Зеленский еще раз сегодня сказал (Байдену – ред.), что Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, мы хотим вернуть наших людей", - заявил Ермак в эфире канала "1+1".
По его словам, Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе и надеется на установление полного перемирия в регионе.
"Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, который было достигнут в 2020 году, но полностью работал несколько месяцев. Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов и говорить о полном прекращении огня - это нонсенс. Хоть Украина готова выполнять обязанности, о которых мы договорились", - заявил Ермак.
Он проинформировал, что Джо Байден в ходе переговоров с Владимиром Зеленским сказал, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа.

"Последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях о НАТО, по членству в альянсе, относительно курса на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО – это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство", - заявил Ермак.

Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
Переговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
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"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Вчера, 13:46
Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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