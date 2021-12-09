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Падение цен на дизтопливо и бензин продолжается: НАРЭ публикует цены

Падение цен на дизтопливо и бензин продолжается: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 10 декабря.

2021-12-09T11:39+0200

2021-12-09T11:39+0200

2021-12-09T11:39+0200

топливо

цены на топливо

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 10 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на семь банов, цена опустится до 20,04 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,12 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

топливо, цены на топливо, в молдове