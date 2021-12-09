https://ru.sputnik.md/20211209/benzin-nare-tseny-47081828.html
Падение цен на дизтопливо и бензин продолжается: НАРЭ публикует цены
Падение цен на дизтопливо и бензин продолжается: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 10 декабря.
2021-12-09T11:39+0200
2021-12-09T11:39+0200
2021-12-09T11:39+0200
топливо
цены на топливо
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 10 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на семь банов, цена опустится до 20,04 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,12 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
топливо, цены на топливо, в молдове
Падение цен на дизтопливо и бензин продолжается: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 10 декабря.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 10 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на семь банов, цена опустится до 20,04 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,12 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.