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Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
На севере Молдовы в результате ДТП на проезжую часть высыпались десятки посылок, предназначавшихся получателям во Франции.
2021-12-09T17:50+0200
2021-12-09T17:50+0200
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. На участке трассы между Единцами и Купчинь в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие.Как сообщают в социальных сетях очевидцы, грузовой прицеп самопроизвольно отделился от буксировавшего его микроавтобуса, вылетел на встречную полосу, где его ударил большегрузный автомобиль марки "Мерседес". В результате десятки упаковок с посылками из разбитого прицепа разбросало по проезжей части. Посылки предназначались проживающим в странах ЕС молдавским гражданам."Пострадавших в результате ДТП нет", - сообщает молдавское полицейское ведомство.Причины происшествия устанавливаются.
https://ru.sputnik.md/20211202/politsiya-dtp-46897785.html
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Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове

17:50 09.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
На севере Молдовы в результате ДТП на проезжую часть высыпались десятки посылок, предназначавшиеся получателям во Франции.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. На участке трассы между Единцами и Купчинь в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, грузовой прицеп самопроизвольно отделился от буксировавшего его микроавтобуса, вылетел на встречную полосу, где его ударил большегрузный автомобиль марки "Мерседес".
В результате десятки упаковок с посылками из разбитого прицепа разбросало по проезжей части. Посылки предназначались проживающим в странах ЕС молдавским гражданам.
"Пострадавших в результате ДТП нет", - сообщает молдавское полицейское ведомство.
Причины происшествия устанавливаются.
ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Полиция бьет тревогу: за трое суток в ДТП погибли пять человек
2 декабря, 18:29
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