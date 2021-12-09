https://ru.sputnik.md/20211209/ekhavshie-v-parizh-posylki-ostalis-lezhat-razbrosannymi-na-shosse-v-moldove-47095847.html
Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
На севере Молдовы в результате ДТП на проезжую часть высыпались десятки посылок, предназначавшихся получателям во Франции.
2021-12-09T17:50+0200
2021-12-09T17:50+0200
2021-12-09T17:50+0200
общество
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посылки
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. На участке трассы между Единцами и Купчинь в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие.Как сообщают в социальных сетях очевидцы, грузовой прицеп самопроизвольно отделился от буксировавшего его микроавтобуса, вылетел на встречную полосу, где его ударил большегрузный автомобиль марки "Мерседес". В результате десятки упаковок с посылками из разбитого прицепа разбросало по проезжей части. Посылки предназначались проживающим в странах ЕС молдавским гражданам."Пострадавших в результате ДТП нет", - сообщает молдавское полицейское ведомство.Причины происшествия устанавливаются.
https://ru.sputnik.md/20211202/politsiya-dtp-46897785.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, дтп, париж, посылки
Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
На севере Молдовы в результате ДТП на проезжую часть высыпались десятки посылок, предназначавшиеся получателям во Франции.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. На участке трассы между Единцами и Купчинь в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, грузовой прицеп самопроизвольно отделился от буксировавшего его микроавтобуса, вылетел на встречную полосу, где его ударил большегрузный автомобиль марки "Мерседес".
В результате десятки упаковок с посылками из разбитого прицепа разбросало по проезжей части. Посылки предназначались проживающим в странах ЕС молдавским гражданам.
"Пострадавших в результате ДТП нет", - сообщает молдавское полицейское ведомство.
Причины происшествия устанавливаются.