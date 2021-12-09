https://ru.sputnik.md/20211209/gagauzia-koronavirusa-bolee-40-detey-47090881.html

В Гагаузии вакцинировано от коронавируса более 40 детей

В Гагаузии вакцинировано от коронавируса более 40 детей

Первые 43 ребенка в Гагаузии вакцинированы, и каких-либо серьезных осложнений не зафиксировано.

2021-12-09T15:11+0200

2021-12-09T15:11+0200

2021-12-09T15:22+0200

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КОМРАТ, 9 дек – Sputnik, Максим Топал. Минздрав Молдовы разрешил вакцинировать от коронавируса детей, начиная с 12 лет. В Гагаузии вакцинированы уже 43 ребенка и каких-либо серьезных осложнений не зафиксировано.В селе Кирсово Комратского района Гагаузии вакцинация детей идет активно. По словам директора местного Центра здоровья Елены Дудогло, первую дозу вакцины некоторые дети получили еще 3 недели назад."У нас уже есть дети, желающие вакцинироваться. Первую дозу они получили три недели назад, сегодня они завершили вакцинацию. С детьми все хорошо. Они так же как и взрослые, хорошо переносят вакцину. Да, может немного болеть место инъекции, может немного лихорадить, но в целом все хорошо. Дети переносят вакцинацию даже легче, чем взрослые", – рассказала Дудогло.В Кирсово вакцинация детей проходит в послеобеденное время. Это нужно для того, чтобы не отвлекать школьников от уроков. Сами молодые люди уверяют, что это было их собственное желание, которое поддержали родители."Родители у меня спросили, я сказала "да" и потом уже отталкивались от этого. Вакцины надо делать, чтобы люди не болели, потому что много людей умирает от этой болезни", – говорит еще одна школьница, Яна Тулба.Главное – уберечь ребенка от опасной болезни. Именно так объясняет необходимость вакцинации своего ребенка Евгения Братунова, сама врач по специальности."Неизвестно, какая у нас будет еще мутация, с какими последствиями эта инфекция пройдет у ребенка, и что мы будем иметь впоследствии. Мы не можем быть уверенными, что очередная мутация не приведет к тому, что дети будут "тяжелыми", - подчеркнула Братунова.По официальным данным, с начала пандемии в Гагаузии переболело коронавирусом свыше 400 детей. Наибольшая часть из них – в этом году. Болезнь в 2022 году у детей стала протекать тяжелее, многим потребовалась госпитализация."Дети вакцинируются только "Пфайзером", в той же дозировке, что и взрослые. Те дети, у которых есть сопутствующие болезни, должны быть вакцинированы в первую очередь. Конечно, перед вакцинацией их должен осмотреть семейный врач. Можно обследовать ребенка, если родители в чем-то сомневаются, сдать анализы", - говорит Светлана Дулева.Для вакцинации детей и подростков в Молдове пока одобрена лишь вакцина Pfizer. Вакцинация детей проводится на добровольной основе и с согласия родителей или опекунов.

https://ru.sputnik.md/20211207/voz-v-evrope-prizyvaet-vaktsinirovat-detey-ot-covid-19-47026986.html

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