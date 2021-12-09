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Корабль "Донбасс" ВМС Украины лег на обратный курс - ФСБ
22:13 09.12.2021 (обновлено: 22:39 09.12.2021)
© Sputnik / Денис Малиновский / Перейти в фотобанкКорабль во время парада сил ВМФ Украины на праздновании 30-летия независимости Украины.
© Sputnik / Денис Малиновский/
Развитие напряженной ситуации в Азовском море.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, на запросы не реагирует, сообщает ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.
"Информация о движении корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", - говорится в сообщении.
Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
Позже агентство сообщило, что глава Минобороны Украины заявил: Азовское море является акваторией совместного пользования и Украина находится там на законных основаниях.
Действия "Донбасса" в Азовском море
В четверг ФСБ России сообщила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и требования изменить курс не выполняет.
"Девятого декабря текущего года в 09.12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - отмечалось в сообщении.
В 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Был получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
Ведомство подчеркивало, что действия корабля "Донбасс" ВМС Украины создают угрозу безопасности мореплавания.
Что сообщила Госпогранслужба Украины
Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об инциденте с участием корабля управления "Донбасс" ВМС Украины, который направляется в сторону Керченского пролива, сообщила пресс-служба ведомства в комментарии агентству "РБК-Украина".
"В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", - сообщило агентство на своем сайте.
"В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", - сообщило агентство на своем сайте.
Что известно о судне
"Донбасс" - бывшая плавучая мастерская ВМФ СССР ПМ-9 проекта 304, построенная в Польше в 1969 году, и после раздела Черноморского флота СССР переданная в состав ВМФ Украины. В 2001 году судно получило название "Донбасс" и бортовой номер А500, отмечает РИА Новости.
В сентябре 2018 года "Донбасс", буксируемый украинским судном "Корец", прошел вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под аркой Крымского моста.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.