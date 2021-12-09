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Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива - ФСБ
Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива - ФСБ
ФСБ России сообщает о действиях украинского военного судна, создающих угрозу безопасности мореплавания.
2021-12-09T21:19+0200
2021-12-09T21:19+0200
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, об этом в четверг сообщила ФСБ России, передает РИА Новости.Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует."В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - добавили в ФСБ.Ведомство подчеркивает, что действия корабля "Донбасс" ВМС Украины создают угрозу безопасности мореплавания.По информации СМИ, водоизмещение корабля превышает 5 000 тонн, он был построен в 1969 году. Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.
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Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива - ФСБ
21:19 09.12.2021 (обновлено: 21:54 09.12.2021)
ФСБ России сообщает о действиях украинского военного судна, создающих угрозу безопасности мореплавания.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik.
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, об этом в четверг сообщила ФСБ России, передает РИА Новости
.
"Девятого декабря текущего года в 09.12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - добавили в ФСБ.
Ведомство подчеркивает, что действия корабля "Донбасс" ВМС Украины создают угрозу безопасности мореплавания.
По информации СМИ, водоизмещение корабля превышает 5 000 тонн, он был построен в 1969 году.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.