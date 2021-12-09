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Новые "красные линии" мира и видна ли за ними Молдова
Новые "красные линии" мира и видна ли за ними Молдова
Что ждет Молдову после встречи Путина и Байдена
2021-12-09T08:30+0200
2021-12-09T08:30+0200
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владимир путин
джо байден
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дмитрий журавлев
дмитрий дробницкий
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Прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Путин обозначил Байдену "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Российский лидер, по словам его помощника Юрия Ушакова, также сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.По словам Ушакова, Путин, обращаясь к Байдену, сказал, что американцев беспокоят российские батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а Россию – реальные угрозы.Каково место Молдовы в современном мире и в той геополитической реальности, в которой она вынуждена находиться? Заметно ли будущее Молдовы за "красными линиями" сильных мира сего?Обо всем этом расскажут российские эксперты Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и американист и политолог Дмитрий Дробницкий.
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Новые "красные линии" мира и видна ли за ними Молдова

08:30 09.12.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем итоги встречи Путина и Байдена и ищем место Молдовы в новой геополитической реальности.
Прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Путин обозначил Байдену "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Российский лидер, по словам его помощника Юрия Ушакова, также сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
По словам Ушакова, Путин, обращаясь к Байдену, сказал, что американцев беспокоят российские батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а Россию – реальные угрозы.
Каково место Молдовы в современном мире и в той геополитической реальности, в которой она вынуждена находиться? Заметно ли будущее Молдовы за "красными линиями" сильных мира сего?
Обо всем этом расскажут российские эксперты Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и американист и политолог Дмитрий Дробницкий.
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