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Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
Курс валют на четверг: евро возвращает позиции
2021-12-09T22:50+0200
2021-12-09T22:50+0200
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 10 декабря. Доллар и евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на семь банов и закрепится на уровне 19.9780 лея.Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17.6540 лея.Что касается остальных валют, то 10 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2396 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0.6520 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4.0366 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211208/cheban-moldovagaz-ezhednevno-perevodit-dengi-gazpromu-47066501.html
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются

22:50 09.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 10 декабря. Доллар и евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает на семь банов и закрепится на уровне 19.9780 лея.
Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17.6540 лея.
Что касается остальных валют, то 10 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2396 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0.6520 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4.0366 в пересчете на национальную валюту.
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
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Чебан: "Молдовагаз" ежедневно переводит деньги "Газпрому"
Вчера, 17:30
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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