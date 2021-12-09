https://ru.sputnik.md/20211209/melnik-moldove-nuzhno-posmotret-v-storonu-finlyandii-47044587.html
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
В Европе существует страна которая может стать примером для Молдовы
2021-12-09T08:00+0200
2021-12-09T08:00+0200
2021-12-09T08:35+0200
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Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Разговоры о том, что Молдова может стать неким мостом, который связывает Россию и Евросоюз, ведутся давно, однако далеко не каждый из тех, кто озвучивает эту идею, способен привести конкретные исторические примеры. Подобно тем, какие в эфире студии Sputnik Молдова привел российский ученый, кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.Ухудшение отношений Украины и России частично закрыли окно подобных возможностей для Молдовы, но потеряно далеко не все.Молдова вполне может воспользоваться своим географическим положением и взвешенной политической позицией и сейчас, уверен собеседник.Власти Молдовы никогда не рвали связи с восточными или западными партнерами и всегда достаточно аккуратно высказывались по вопросам геополитики. Удастся ли сохранить этот баланс и дальше – покажет время.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, экономика, финляндия, аудио, в молдове
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
08:00 09.12.2021 (обновлено: 08:35 09.12.2021)
Кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ считает, что в Европе существует государство, которое могло бы стать примером для Молдовы.
Разговоры о том, что Молдова может стать неким мостом, который связывает Россию и Евросоюз, ведутся давно, однако далеко не каждый из тех, кто озвучивает эту идею, способен привести конкретные исторические примеры. Подобно тем, какие в эфире студии Sputnik Молдова
привел российский ученый, кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.
"Финляндия на протяжении второй половины ХХ века стала мостом между СССР и складывающимся Европейским союзом. Развитие финской экономики и сегодня очень тесно связано с функцией того самого моста", - сказал эксперт.
Ухудшение отношений Украины и России частично закрыли окно подобных возможностей для Молдовы, но потеряно далеко не все.
"Я прекрасно понимаю, что для Молдовы путь физического моста закрылся в 2014 году. Но при всем при том остаются люди. Быть хабом по физической перевозке товаров необязательно. Об этом речь никогда и не шла. Газопроводы и железные дороги через Молдову никогда не пролегали, в отличие от Финляндии", - отметил экономист.
Молдова вполне может воспользоваться своим географическим положением и взвешенной политической позицией и сейчас, уверен собеседник.
"Люди, финансы и услуги – их перемещение и концентрация. Именно это может стать той самой точкой роста", - резюмировал Мельник.
Власти Молдовы никогда не рвали связи с восточными или западными партнерами и всегда достаточно аккуратно высказывались по вопросам геополитики. Удастся ли сохранить этот баланс и дальше – покажет время.