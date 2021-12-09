https://ru.sputnik.md/20211209/melnik-moldove-nuzhno-posmotret-v-storonu-finlyandii-47044587.html

Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии

Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии

В Европе существует страна которая может стать примером для Молдовы

2021-12-09T08:00+0200

2021-12-09T08:00+0200

2021-12-09T08:35+0200

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молдова

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финляндия

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Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии

Разговоры о том, что Молдова может стать неким мостом, который связывает Россию и Евросоюз, ведутся давно, однако далеко не каждый из тех, кто озвучивает эту идею, способен привести конкретные исторические примеры. Подобно тем, какие в эфире студии Sputnik Молдова привел российский ученый, кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.Ухудшение отношений Украины и России частично закрыли окно подобных возможностей для Молдовы, но потеряно далеко не все.Молдова вполне может воспользоваться своим географическим положением и взвешенной политической позицией и сейчас, уверен собеседник.Власти Молдовы никогда не рвали связи с восточными или западными партнерами и всегда достаточно аккуратно высказывались по вопросам геополитики. Удастся ли сохранить этот баланс и дальше – покажет время.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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