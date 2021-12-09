Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211209/melnik-moldove-nuzhno-posmotret-v-storonu-finlyandii-47044587.html
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
В Европе существует страна которая может стать примером для Молдовы
2021-12-09T08:00+0200
2021-12-09T08:35+0200
радио
молдова
экономика
финляндия
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47045233_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_e8a3037f10c71ec09540c033713c2217.jpg
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Разговоры о том, что Молдова может стать неким мостом, который связывает Россию и Евросоюз, ведутся давно, однако далеко не каждый из тех, кто озвучивает эту идею, способен привести конкретные исторические примеры. Подобно тем, какие в эфире студии Sputnik Молдова привел российский ученый, кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.Ухудшение отношений Украины и России частично закрыли окно подобных возможностей для Молдовы, но потеряно далеко не все.Молдова вполне может воспользоваться своим географическим положением и взвешенной политической позицией и сейчас, уверен собеседник.Власти Молдовы никогда не рвали связи с восточными или западными партнерами и всегда достаточно аккуратно высказывались по вопросам геополитики. Удастся ли сохранить этот баланс и дальше – покажет время.
молдова
финляндия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47045233_111:0:2778:2000_1920x0_80_0_0_e83149cbc1155f435314aa1f2068ec55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, экономика, финляндия, аудио, в молдове

Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии

08:00 09.12.2021 (обновлено: 08:35 09.12.2021)
Радио
Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ считает, что в Европе существует государство, которое могло бы стать примером для Молдовы.
Разговоры о том, что Молдова может стать неким мостом, который связывает Россию и Евросоюз, ведутся давно, однако далеко не каждый из тех, кто озвучивает эту идею, способен привести конкретные исторические примеры. Подобно тем, какие в эфире студии Sputnik Молдова привел российский ученый, кандидат экономических наук и доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.

"Финляндия на протяжении второй половины ХХ века стала мостом между СССР и складывающимся Европейским союзом. Развитие финской экономики и сегодня очень тесно связано с функцией того самого моста", - сказал эксперт.

Ухудшение отношений Украины и России частично закрыли окно подобных возможностей для Молдовы, но потеряно далеко не все.

"Я прекрасно понимаю, что для Молдовы путь физического моста закрылся в 2014 году. Но при всем при том остаются люди. Быть хабом по физической перевозке товаров необязательно. Об этом речь никогда и не шла. Газопроводы и железные дороги через Молдову никогда не пролегали, в отличие от Финляндии", - отметил экономист.

Молдова вполне может воспользоваться своим географическим положением и взвешенной политической позицией и сейчас, уверен собеседник.
"Люди, финансы и услуги – их перемещение и концентрация. Именно это может стать той самой точкой роста", - резюмировал Мельник.
Власти Молдовы никогда не рвали связи с восточными или западными партнерами и всегда достаточно аккуратно высказывались по вопросам геополитики. Удастся ли сохранить этот баланс и дальше – покажет время.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:14Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире
09:00Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
08:30Новые "красные линии" мира и видна ли за ними Молдова
08:00Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
07:30Парламент Молдовы проведет заседание
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 9 декабря
ВчераИгорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"
ВчераИсследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"
ВчераРоссийские истребители сопроводили над Черным морем французские самолеты
ВчераКурс валют на четверг: евро возвращает позиции
ВчераВ Молдове на полгода ввели мораторий на строительство АЗС
Вчера"Где взять силу" и "как помочь планете": что искали в Google в 2021 году
ВчераМолдова может получить грант в 60 миллионов евро для решения энергокризиса
ВчераВ Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения
ВчераКрупнейшая в мире рождественская ель зажгла огни в Италии
ВчераИспользует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
ВчераЕще не конец: почему кризис неплатежей за газ в Молдове может повториться
ВчераЕвросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции
ВчераПочему альтернативы СНГ для Молдовы по-прежнему нет