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Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым
Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым
Обсуждалась возможность финансовой поддержки Дома-музея Пушкина и театра "С улицы роз".
2021-12-09T19:45+0200
2021-12-09T19:47+0200
культура
посольство россии в молдове
серджиу продан
министерство культуры
олег васнецов
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Министр культуры Молдовы Серджиу Продан провел в четверг встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.Также на этой встрече обсуждалось возможное подписание соглашения о финансовой поддержке Дома-музея Пушкина в Кишиневе и Государственного молодежного драматического театра "С улицы роз". Сергей Продан поблагодарил российского дипломата за поддержку, оказываемую молдавской культуре.Со своей стороны, Олег Васнецов выразил готовность к продолжению диалога в области культуры.
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посольство россии в молдове, серджиу продан, министерство культуры, олег васнецов, в молдове

Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым

19:45 09.12.2021 (обновлено: 19:47 09.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЗдание посольства России в Молдове
Здание посольства России в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Обсуждалась возможность финансовой поддержки Дома-музея Пушкина и театра "С улицы роз".
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Министр культуры Молдовы Серджиу Продан провел в четверг встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.
"В ходе дискуссии стороны затронули актуальные темы повестки дня и вопросы интенсификации двусторонних культурных связей", - сообщает молдавское ведомство.
Также на этой встрече обсуждалось возможное подписание соглашения о финансовой поддержке Дома-музея Пушкина в Кишиневе и Государственного молодежного драматического театра "С улицы роз".
Сергей Продан поблагодарил российского дипломата за поддержку, оказываемую молдавской культуре.
Со своей стороны, Олег Васнецов выразил готовность к продолжению диалога в области культуры.
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