https://ru.sputnik.md/20211209/ministr-kultury-prodan-vstretilsya-s-poslom-rossii-vasnetsovym-47101403.html

Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым

Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым

Обсуждалась возможность финансовой поддержки Дома-музея Пушкина и театра "С улицы роз".

2021-12-09T19:45+0200

2021-12-09T19:45+0200

2021-12-09T19:47+0200

культура

посольство россии в молдове

серджиу продан

министерство культуры

олег васнецов

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Министр культуры Молдовы Серджиу Продан провел в четверг встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.Также на этой встрече обсуждалось возможное подписание соглашения о финансовой поддержке Дома-музея Пушкина в Кишиневе и Государственного молодежного драматического театра "С улицы роз". Сергей Продан поблагодарил российского дипломата за поддержку, оказываемую молдавской культуре.Со своей стороны, Олег Васнецов выразил готовность к продолжению диалога в области культуры.

https://ru.sputnik.md/20210924/novaya-sovremennaya-filarmoniya-45009239.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

посольство россии в молдове, серджиу продан, министерство культуры, олег васнецов, в молдове