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Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация
Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация
Бустерная доза вакцины COVID-19 рекомендуется для определенных категорий людей, прошедших первичный график вакцинации.
2021-12-09T14:47+0200
2021-12-09T14:47+0200
минздрав
вакцинация
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минздрав на данном этапе рекомендует пройти бустерную вакцинацию тем, кто подвергается повышенному риску заражения, поскольку они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, а также гражданам с высоким риском появления осложнений в результате заражения коронавирусом.Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ВОЗ анализирует данные о бустерных дозах для населения в целом.Бустерная доза вводится через шесть месяцев для вакцин с двухдозовой схемой первичной вакцинации и не менее двух месяцев для вакцины Janssen / Johnson&amp;Johnson.Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) началась 29 ноября.Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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Евгений Чебан
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минздрав, вакцинация, в молдове, молдова

Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация

14:47 09.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Евгений Чебан
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Бустерная доза вакцины против COVID-19 рекомендуется для определенных категорий людей, прошедших первичный график вакцинации.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минздрав на данном этапе рекомендует пройти бустерную вакцинацию тем, кто подвергается повышенному риску заражения, поскольку они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, а также гражданам с высоким риском появления осложнений в результате заражения коронавирусом.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ВОЗ анализирует данные о бустерных дозах для населения в целом.
Бустерная доза вводится через шесть месяцев для вакцин с двухдозовой схемой первичной вакцинации и не менее двух месяцев для вакцины Janssen / Johnson&Johnson.

"Тестирование на уровень антител перед введением бустерной дозы не рекомендуется. Обратитесь к своему семейному врачу или в любой центр вакцинации для иммунизации бустерной дозой", – говорится в сообщении Минздрава.

Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) началась 29 ноября.
Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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