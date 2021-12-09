https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-busternaya-vaktsinatsiya-47086632.html

Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация

Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация

Бустерная доза вакцины COVID-19 рекомендуется для определенных категорий людей, прошедших первичный график вакцинации.

2021-12-09T14:47+0200

2021-12-09T14:47+0200

2021-12-09T14:47+0200

минздрав

вакцинация

коронавирус

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46442984_0:288:3073:2016_1920x0_80_0_0_4282bea58886ebda9d7b0f8809edd9db.jpg

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минздрав на данном этапе рекомендует пройти бустерную вакцинацию тем, кто подвергается повышенному риску заражения, поскольку они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, а также гражданам с высоким риском появления осложнений в результате заражения коронавирусом.Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ВОЗ анализирует данные о бустерных дозах для населения в целом.Бустерная доза вводится через шесть месяцев для вакцин с двухдозовой схемой первичной вакцинации и не менее двух месяцев для вакцины Janssen / Johnson&Johnson.Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) началась 29 ноября.Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, вакцинация, в молдове, молдова