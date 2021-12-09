https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-busternaya-vaktsinatsiya-47086632.html
Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация
Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация
Бустерная доза вакцины COVID-19 рекомендуется для определенных категорий людей, прошедших первичный график вакцинации.
2021-12-09T14:47+0200
2021-12-09T14:47+0200
2021-12-09T14:47+0200
минздрав
вакцинация
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минздрав на данном этапе рекомендует пройти бустерную вакцинацию тем, кто подвергается повышенному риску заражения, поскольку они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, а также гражданам с высоким риском появления осложнений в результате заражения коронавирусом.Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ВОЗ анализирует данные о бустерных дозах для населения в целом.Бустерная доза вводится через шесть месяцев для вакцин с двухдозовой схемой первичной вакцинации и не менее двух месяцев для вакцины Janssen / Johnson&Johnson.Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) началась 29 ноября.Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
минздрав, вакцинация, в молдове, молдова
Минздрав уточнил категории граждан, кому рекомендована бустерная вакцинация
Бустерная доза вакцины против COVID-19 рекомендуется для определенных категорий людей, прошедших первичный график вакцинации.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минздрав на данном этапе рекомендует пройти бустерную вакцинацию тем, кто подвергается повышенному риску заражения, поскольку они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, а также гражданам с высоким риском появления осложнений в результате заражения коронавирусом.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ВОЗ анализирует данные о бустерных дозах для населения в целом.
Бустерная доза вводится через шесть месяцев для вакцин с двухдозовой схемой первичной вакцинации и не менее двух месяцев для вакцины Janssen / Johnson&Johnson.
"Тестирование на уровень антител перед введением бустерной дозы не рекомендуется. Обратитесь к своему семейному врачу или в любой центр вакцинации для иммунизации бустерной дозой", – говорится в сообщении Минздрава.
Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) началась 29 ноября.
Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".