https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47098797.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа

2021-12-09T19:02+0200

2021-12-09T19:02+0200

2021-12-09T19:09+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 549 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрированы четыре случая "импорта" инфекции: два - из Франции, по одному - из Германии и Великобритании.За минувшие сутки проведено 6879 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 368 497.У работников системы здравоохранения выявлено шесть случаев инфицирования: один - у врача, четыре - у медсестер и один - у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1303 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 182 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 44).В то же время за сутки выздоровели 533 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 353 011.Минздрав сообщает о 22 погибших, включая пять умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9315.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-busternaya-vaktsinatsiya-47086632.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика