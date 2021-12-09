https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-statistika-covid-47080078.html

Минздрав попросил помощи ВОЗ для исправления статистики о смертях от COVID-19

Минздрав попросил помощи ВОЗ для исправления статистики о смертях от COVID-19

Отвечая на критику в свой адрес, глава минздрава рассказала о сотнях несвоевременно включенных в статистику смертях от COVID.

2021-12-09T12:01+0200

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статистика

алла немеренко

коронавирус

в молдове

молдова

воз

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Около 680 смертей от COVID-19 были несвоевременно отражены или вовсе не попали в суточную коронавирусную статистику, которую Минздрав предоставляет ежедневно. Об этом в своем Facebook сообщила глава ведомства Алла Немеренко.По ее словам, министерство запросило помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы корректно отразить эти случаи в статистике, которую Молдова сообщает в международные статистические системы.Как написала у себя в Facebook Немеренко, за период с 1 марта 2020 года по 6 августа 2021 года были зарегистрированы, но не отражены в статистике:"Всего 686 случаев. Как и другие, о которых с 6 августа по ноябрь сообщалось как о новых случаях, хотя они произошли ранее — по 1—4 случая в день, иногда даже больше. Я позже назову точное число — но это несколько сотен", — заявила Немеренко.По словам главы Минздрава, многие страны столкнулись с проблемами регистрации смертей.Данные о неучтенных случаях смертей от коронавируса были опубликованы Немеренко как реакция на критику в ее адрес. Ранее экс-премьер Ион Кику в своем посте в социальных сетях обвинил Аллу Немеренко в том, что средний показатель смертности в день в период нахождения Немеренко в должности – самый высокий за все время пандемии.

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статистика, алла немеренко, в молдове, молдова, воз