https://ru.sputnik.md/20211209/moloshag-zayavlenie-otstavka-47082876.html
Наталья Молошаг отозвала свое заявление об отставке с поста народного адвоката
Наталья Молошаг отозвала свое заявление об отставке с поста народного адвоката
Народный адвокат Наталья Молошаг подала заявление об отставке 2 декабря. 9 декабря она отозвала заявление.
2021-12-09T12:21+0200
2021-12-09T12:21+0200
2021-12-09T12:55+0200
народный адвокат
в молдове
молдова
отставка
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг обратилась в парламент с просьбой об аннулировании заявления об отставке. Об этом говорится в сообщении на странице офиса народного адвоката в соцсети.Еще одна причина, которая побудила народного адвоката принять решение об отзыве заявления, – это намерение не подвергать опасности работу Управления народного адвоката и обеспечить непрерывность деятельности учреждения.В то же время парламент уже внес в повестку дня заседания 9 декабря вопрос об отставке Молошаг на основе поданного заявления.Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".
https://ru.sputnik.md/20211202/narodnyy-advokat-natalya-moloshag-podala-v-otstavku--46880045.html
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Евгений Чебан
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народный адвокат, в молдове, молдова, отставка
Наталья Молошаг отозвала свое заявление об отставке с поста народного адвоката
12:21 09.12.2021 (обновлено: 12:55 09.12.2021)
Народный адвокат Наталья Молошаг подала заявление об отставке 2 декабря, но ровно через неделю отозвала его.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг обратилась в парламент с просьбой об аннулировании заявления об отставке. Об этом говорится в сообщении на странице офиса народного адвоката в соцсети.
"Решение об отмене заявления об отставке было принято по результатам общего контроля за имуществом Управления народного адвоката, проведенного в учреждении с 11 октября по 8 декабря 2021 года инвентаризационной комиссией", – уточняется в заявлении.
Еще одна причина, которая побудила народного адвоката принять решение об отзыве заявления, – это намерение не подвергать опасности работу Управления народного адвоката и обеспечить непрерывность деятельности учреждения.
В то же время парламент уже внес в повестку дня заседания 9 декабря вопрос об отставке Молошаг на основе поданного заявления.
Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.
Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.
Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.
По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".