https://ru.sputnik.md/20211209/moskva-obespokoena-nato-prodolzhaet-nakachivat-ukrainu-oruzhiem-mid-47089626.html

Москва обеспокоена: НАТО продолжает накачивать Украину оружием - МИД

Москва обеспокоена: НАТО продолжает накачивать Украину оружием - МИД

Заявления на брифинге озвучила официальный представитель МИД России.

2021-12-09T18:20+0200

2021-12-09T18:20+0200

2021-12-09T18:20+0200

политика

в мире

украина

россия

нато

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46971682_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b874a150fb21df8676aa8c35b528c.jpg

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Москва обеспокоена ситуацией, связанной с тем, что НАТО продолжает накачивать Украину оружием, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.Кроме того, Захарова отметила: Россия встревожена сообщениями, что на Украине в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия."На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой Генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия", - уточнила официальный представитель МИД.Выступая на брифинге, Захарова проинформировала, что Евросоюз подключился к процессу милитаризации Украины, и на этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик.Хотя Москва является только посредником в мирном процессе, Киев при поддержке Запада пытается переложить ответственность на Россию, отметила она.По ее словам, состоявшиеся в период с 7 по 8 декабря очередные заседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились ничем."Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", - сказала она.Захарова также отметила, что Россия призывает Киев отказаться от саботажа Минских соглашений и рассчитывает, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.

https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-ukraina-pytaetsya-zalezt-pod-vneshnee-upravlenie-46971640.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, россия, нато, мид рф