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Москва обеспокоена: НАТО продолжает накачивать Украину оружием - МИД
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Заявления на брифинге озвучила официальный представитель МИД России.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Москва обеспокоена ситуацией, связанной с тем, что НАТО продолжает накачивать Украину оружием, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Продолжает вызывать обеспокоенность развитие ситуации в этой стране при поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны. Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе", - отметила она.
Кроме того, Захарова отметила: Россия встревожена сообщениями, что на Украине в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия.
"На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой Генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия", - уточнила официальный представитель МИД.
Выступая на брифинге, Захарова проинформировала, что Евросоюз подключился к процессу милитаризации Украины, и на этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик.
Выступая на брифинге, Захарова проинформировала, что Евросоюз подключился к процессу милитаризации Украины, и на этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик.
Хотя Москва является только посредником в мирном процессе, Киев при поддержке Запада пытается переложить ответственность на Россию, отметила она.
"Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. Второго декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - уточнила Захарова.
По ее словам, состоявшиеся в период с 7 по 8 декабря очередные заседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились ничем.
"Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", - сказала она.
Захарова также отметила, что Россия призывает Киев отказаться от саботажа Минских соглашений и рассчитывает, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять.
"Призываем Киев отказаться от саботажа Минских соглашений, прекратить массовое нарушение прав человека, обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона. <...> Мы рассчитываем, что наши западные партнеры, а также профильные международные организации, будут стимулировать украинские власти к выполнению этих приоритетных задач", - добавила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.