https://ru.sputnik.md/20211209/nazvany-sroki-provedeniya-sovmestnogo-zasedaniya-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-47098293.html

Названы сроки проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии

Названы сроки проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии

Молдова, возможно, вскоре получит от Румынии 100 миллионов евро безвозмездной помощи.

2021-12-09T22:00+0200

2021-12-09T22:00+0200

2021-12-09T22:00+0200

политика

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Кабинеты министров в Кишиневе и Бухаресте соберутся на совместное заседание в начале следующего года. Решение по этому поводу было принято во время встречи в Бухаресте премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы и ее румынского коллеги Николае-Ионела Чукэ. Сообщается, что главы правительств двух стран обсудили реализацию ряда совместных проектов, включая объединение энергосистем, строительство мостов, снижение тарифов на роуминг.Кроме того, обсуждалась возможность заключения соглашения о безвозмездной помощи Молдове со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции премьер-министров двух стран.Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится 9 декабря с рабочим визитом в Бухаресте. Ее сопровождает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.У премьера запланированы встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку.

https://ru.sputnik.md/20211209/rumyniya-predostavit-moldove-bezvozvratnuyu-finansovuyu-pomosch-47092943.html

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помощь, правительство, румыния, молдова