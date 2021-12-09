https://ru.sputnik.md/20211209/nazvany-sroki-provedeniya-sovmestnogo-zasedaniya-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-47098293.html
Названы сроки проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии
Названы сроки проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии
Молдова, возможно, вскоре получит от Румынии 100 миллионов евро безвозмездной помощи.
2021-12-09T22:00+0200
2021-12-09T22:00+0200
2021-12-09T22:00+0200
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румыния
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Кабинеты министров в Кишиневе и Бухаресте соберутся на совместное заседание в начале следующего года. Решение по этому поводу было принято во время встречи в Бухаресте премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы и ее румынского коллеги Николае-Ионела Чукэ. Сообщается, что главы правительств двух стран обсудили реализацию ряда совместных проектов, включая объединение энергосистем, строительство мостов, снижение тарифов на роуминг.Кроме того, обсуждалась возможность заключения соглашения о безвозмездной помощи Молдове со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции премьер-министров двух стран.Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится 9 декабря с рабочим визитом в Бухаресте. Ее сопровождает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.У премьера запланированы встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку.
https://ru.sputnik.md/20211209/rumyniya-predostavit-moldove-bezvozvratnuyu-finansovuyu-pomosch-47092943.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
помощь, правительство, румыния, молдова
Названы сроки проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии
Молдова, возможно, вскоре получит от Румынии 100 миллионов евро безвозмездной помощи.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Кабинеты министров в Кишиневе и Бухаресте соберутся на совместное заседание в начале следующего года. Решение по этому поводу было принято во время встречи в Бухаресте премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы и ее румынского коллеги Николае-Ионела Чукэ.
Сообщается, что главы правительств двух стран обсудили реализацию ряда совместных проектов, включая объединение энергосистем, строительство мостов, снижение тарифов на роуминг.
Кроме того, обсуждалась возможность заключения соглашения о безвозмездной помощи Молдове со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции премьер-министров двух стран.
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится 9 декабря с рабочим визитом в Бухаресте. Ее сопровождает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
У премьера запланированы встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку.