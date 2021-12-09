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https://ru.sputnik.md/20211209/oshibka-rasshireniya-v-ssha-prognoziruyut-gibel-amerikanskikh-soldat-v-latvii-47097548.html
Ошибка расширения: в США прогнозируют гибель американских солдат в Латвии
Ошибка расширения: в США прогнозируют гибель американских солдат в Латвии
Почему страны Балтии, экс-советские республики, ослабляют позиции НАТО в Восточной Европе - в материале обозревателя РИА Новости.
2021-12-09T23:28+0200
2021-12-09T23:28+0200
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Военным бюджетом США 2022 года предусмотрены расходы на Европейскую инициативу сдерживания России в сумме 4 миллиарда долларов. Миллиардные военные расходы понесут и американские союзники в Старом Свете, но страны Балтии по-прежнему останутся "ахиллесовой пятой" и очевидной ошибкой расширения НАТО на восток.Не обладая значимым экономическим или военным потенциалом, Латвия, Литва и Эстония объективно ослабляют позиции Североатлантического альянса в Восточной Европе. Они проводят деструктивную антироссийскую политику, создают условия для постоянного присутствия иностранных войск и вооружений на своей территории, систематически провоцируют развитие военного конфликта с Россией.Итогом боевых действий в регионе может стать лишь неизбежное поражение НАТО – в силу географического расположения стран Балтии "на пороге" Союзного государства РБ и РФ. Любая война на 90% состоит из логистики.По данным источников в НАТО, Россия может захватить Сувалкский коридор за два часа, объединив силы Западного военного округа и Калининградской группировки войск. Отрезав Латвию, Литву и Эстонию от других стран альянса. По прогнозу, эту гибридную операцию начнут толпы мигрантов (как на белорусско-польской границе), а российские войска завершат захват коридора на фоне волнений и бесчинств.Никто из "партнеров" не объясняет, зачем Москве Сувалкский коридор, и что ей дальше делать с отрезанной депрессивной Прибалтикой? Подобные сценарии в Вашингтоне и Брюсселе сочиняют исключительно для оправдания бессмысленного в последние 30 лет (после СССР) существования НАТО и маскировки собственных агрессивных планов в отношении России.Ранее Рига призвала Вашингтон расширить американский военный контингент на территории Латвии, хотя "пятидневная война" 2008 года в Грузии ясно показала Западу, что присутствие подразделений Пентагона российские войска не остановит.Компьютерное моделирование боевых действий в Польше оказалось столь же безрадостным. Российская армия "дошла до Варшавы" за пять дней. Американский политолог, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу утверждает, что в ситуации вооруженного конфликта с Москвой подразделения Армии США "гарантировано" погибнут под Ригой, без пользы для Соединенных Штатов.Балтийская солидарностьСоответствие затрат и неизбежных военных потерь интересам старших партнеров НАТО – основа планирования и боевых действий альянса на любом ТВД. Министерство обороны США не раскрывает перспективных планов и сроков развертывания американских войск в том или ином регионе Восточной Европы.И все же известно: в текущем году разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США начали базироваться на румынской авиабазе Кампия-Турзий, аналогичное подразделение дислоцировано в Польше. Американская 4-я армейская бригада имеет структурные группы в Грузии, Латвии, Северной Македонии, Польше и Румынии.На фоне определенного расширения операционной активности Пентагона в Восточной Европе относительно спокойной Прибалтике расширение иностранного военного присутствия не светит, поскольку оно уже избыточно и весьма затратно. Деньги – это главное, солидарность вторична. Здесь показателен украинский пример.Ранее в США солидные исследовательские центры RAND и CSISпроанализировали варианты защиты киевского режима от "российской агрессии" войсками НАТО на украинской территории, и пришли к выводу: игра не стоит свеч. Затраты Вашингтона на размещение нескольких армейских бригад Пентагона единовременно составят 27 млрд долларов и еще 11 млрд долларов ежегодно – на учения и расширение инфраструктуры.При этом европейские союзники по НАТО должны потратить единовременно 6 млрд долларов и ежегодно – 2 млрд долларов. Украина для Запада – лакомый кусок, но цена высока. Особенно с учетом рисков ЕС и НАТО утратить сибирские углеводороды и получить по голове тактической или стратегической ядерной дубиной. Для сравнения, на организацию государственного переворота на Украине в 2014 году Вашингтон потратил 5 млрд долларов, и еще 2,5 млрд долларов составила военная помощь США киевскому режиму за 7 лет.Американский президент Джо Байден 8 декабря недвусмысленно заявил, что войска США не будут использоваться для сдерживания "вторжения России" на Украину. Белый дом и Пентагон не намерены дополнительно помогать Киеву после завершающей поставки стрелкового оружия на этой неделе.Вчерашнее заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса: "Борьба Украины – это и наша борьба" выглядит некорректным. Литва тоже не отправит свои войска в Донбасс, а бронежилеты и "учебная миссия" погоды не сделают.Объективная реальностьПусть, Латвия, Литва и Эстония – члены альянса, их значимость для Вашингтона и Брюсселя переоценивать не следует. О многом говорят темпы национального военного строительства, которые не позволяют ни одной из стран Балтии иметь полноценные разнородные войска или приобрести ударный самолет, боевой танк или корабль – хотя бы старый и в единственном экземпляре. Таков удел лимитрофов. Польша оказалась удачливее – получила возможность приобрести в США 300 подержанных бронемашин Cougar, прошедших иракскую кампанию начала 2000-х.Как бы то ни было, два истребителя F-16 бельгийских ВВС на этой неделе отрабатывают полеты на высоте 150 метров над Эстонией, превращая жизнь мирного населения в ад. Цель таких упражнений – прорыв системы ПВО России. В ситуации реальной агрессии НАТО эстонская авиабаза Эмари станет приоритетной целью Западного военного округа РФ, а республика опустеет.Однако Балтийский регион сегодня и в перспективе не стоит значительных жертв и потерь альянса, как и Черноморский – интерес коллективного Запада в большей степени фокусируется на Южно-Китайском море. Никто из иностранных военнослужащих НАТО не намерен умирать в Сувалкском коридоре или где-то под Вильнюсом, Ригой, Таллинном – это неприемлемый ущерб. Если здесь когда-нибудь станет по-настоящему жарко (российские войска получили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" -, иностранные легионеры НАТО героически эвакуируются – как в Кабуле летом 2021 года.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko
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в мире, колумнистика

Ошибка расширения: в США прогнозируют гибель американских солдат в Латвии

23:28 09.12.2021
© Photo : Facebook / NATOВоенные НАТО
Военные НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Photo : Facebook / NATO
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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня - Sputnik Молдова
Александр Хроленко
обозреватель МИА "Россия сегодня"
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Почему страны Балтии, экс-советские республики, ослабляют позиции НАТО в Восточной Европе - в материале обозревателя РИА Новости.
Военным бюджетом США 2022 года предусмотрены расходы на Европейскую инициативу сдерживания России в сумме 4 миллиарда долларов. Миллиардные военные расходы понесут и американские союзники в Старом Свете, но страны Балтии по-прежнему останутся "ахиллесовой пятой" и очевидной ошибкой расширения НАТО на восток.
Не обладая значимым экономическим или военным потенциалом, Латвия, Литва и Эстония объективно ослабляют позиции Североатлантического альянса в Восточной Европе. Они проводят деструктивную антироссийскую политику, создают условия для постоянного присутствия иностранных войск и вооружений на своей территории, систематически провоцируют развитие военного конфликта с Россией.
Итогом боевых действий в регионе может стать лишь неизбежное поражение НАТО – в силу географического расположения стран Балтии "на пороге" Союзного государства РБ и РФ. Любая война на 90% состоит из логистики.
По данным источников в НАТО, Россия может захватить Сувалкский коридор за два часа, объединив силы Западного военного округа и Калининградской группировки войск. Отрезав Латвию, Литву и Эстонию от других стран альянса. По прогнозу, эту гибридную операцию начнут толпы мигрантов (как на белорусско-польской границе), а российские войска завершат захват коридора на фоне волнений и бесчинств.
Никто из "партнеров" не объясняет, зачем Москве Сувалкский коридор, и что ей дальше делать с отрезанной депрессивной Прибалтикой? Подобные сценарии в Вашингтоне и Брюсселе сочиняют исключительно для оправдания бессмысленного в последние 30 лет (после СССР) существования НАТО и маскировки собственных агрессивных планов в отношении России.
Ранее Рига призвала Вашингтон расширить американский военный контингент на территории Латвии, хотя "пятидневная война" 2008 года в Грузии ясно показала Западу, что присутствие подразделений Пентагона российские войска не остановит.
Компьютерное моделирование боевых действий в Польше оказалось столь же безрадостным. Российская армия "дошла до Варшавы" за пять дней. Американский политолог, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу утверждает, что в ситуации вооруженного конфликта с Москвой подразделения Армии США "гарантировано" погибнут под Ригой, без пользы для Соединенных Штатов.

Балтийская солидарность

Соответствие затрат и неизбежных военных потерь интересам старших партнеров НАТО – основа планирования и боевых действий альянса на любом ТВД. Министерство обороны США не раскрывает перспективных планов и сроков развертывания американских войск в том или ином регионе Восточной Европы.
И все же известно: в текущем году разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США начали базироваться на румынской авиабазе Кампия-Турзий, аналогичное подразделение дислоцировано в Польше. Американская 4-я армейская бригада имеет структурные группы в Грузии, Латвии, Северной Македонии, Польше и Румынии.
На фоне определенного расширения операционной активности Пентагона в Восточной Европе относительно спокойной Прибалтике расширение иностранного военного присутствия не светит, поскольку оно уже избыточно и весьма затратно. Деньги – это главное, солидарность вторична. Здесь показателен украинский пример.
Ранее в США солидные исследовательские центры RAND и CSISпроанализировали варианты защиты киевского режима от "российской агрессии" войсками НАТО на украинской территории, и пришли к выводу: игра не стоит свеч. Затраты Вашингтона на размещение нескольких армейских бригад Пентагона единовременно составят 27 млрд долларов и еще 11 млрд долларов ежегодно – на учения и расширение инфраструктуры.
Американские танки Абрамс в Прибалтике - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
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Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
3 декабря, 19:40
При этом европейские союзники по НАТО должны потратить единовременно 6 млрд долларов и ежегодно – 2 млрд долларов. Украина для Запада – лакомый кусок, но цена высока. Особенно с учетом рисков ЕС и НАТО утратить сибирские углеводороды и получить по голове тактической или стратегической ядерной дубиной. Для сравнения, на организацию государственного переворота на Украине в 2014 году Вашингтон потратил 5 млрд долларов, и еще 2,5 млрд долларов составила военная помощь США киевскому режиму за 7 лет.
Американский президент Джо Байден 8 декабря недвусмысленно заявил, что войска США не будут использоваться для сдерживания "вторжения России" на Украину. Белый дом и Пентагон не намерены дополнительно помогать Киеву после завершающей поставки стрелкового оружия на этой неделе.
Вчерашнее заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса: "Борьба Украины – это и наша борьба" выглядит некорректным. Литва тоже не отправит свои войска в Донбасс, а бронежилеты и "учебная миссия" погоды не сделают.

Объективная реальность

Пусть, Латвия, Литва и Эстония – члены альянса, их значимость для Вашингтона и Брюсселя переоценивать не следует. О многом говорят темпы национального военного строительства, которые не позволяют ни одной из стран Балтии иметь полноценные разнородные войска или приобрести ударный самолет, боевой танк или корабль – хотя бы старый и в единственном экземпляре. Таков удел лимитрофов. Польша оказалась удачливее – получила возможность приобрести в США 300 подержанных бронемашин Cougar, прошедших иракскую кампанию начала 2000-х.
Как бы то ни было, два истребителя F-16 бельгийских ВВС на этой неделе отрабатывают полеты на высоте 150 метров над Эстонией, превращая жизнь мирного населения в ад. Цель таких упражнений – прорыв системы ПВО России. В ситуации реальной агрессии НАТО эстонская авиабаза Эмари станет приоритетной целью Западного военного округа РФ, а республика опустеет.
Однако Балтийский регион сегодня и в перспективе не стоит значительных жертв и потерь альянса, как и Черноморский – интерес коллективного Запада в большей степени фокусируется на Южно-Китайском море. Никто из иностранных военнослужащих НАТО не намерен умирать в Сувалкском коридоре или где-то под Вильнюсом, Ригой, Таллинном – это неприемлемый ущерб. Если здесь когда-нибудь станет по-настоящему жарко (российские войска получили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" -, иностранные легионеры НАТО героически эвакуируются – как в Кабуле летом 2021 года.
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