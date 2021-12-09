https://ru.sputnik.md/20211209/pandemiya-geyts-prognoz-47089078.html
Когда закончится пандемия: Билл Гейтс дал прогноз
Когда закончится пандемия: Билл Гейтс дал прогноз
Гейтс сделал предположение, когда может закончиться острая фаза пандемии коронавируса.
2021-12-09T14:18+0200
2021-12-09T14:18+0200
2021-12-09T14:31+0200
в мире
прогноз
билл гейтс
коронавирус
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предполагает, что острая фаза пандемии коронавируса может закончиться в 2022 году. Такой прогноз он сделал в своем личном блоге.Гейтс отметил, что в 2021 году многие надеялись на ослабление распространения коронавируса из-за массовой вакцинации, в том числе и он сам. Однако новый штамм "дельта" и недостаточные темпы вакцинации внесли свои корректировки."Миллиарды людей были вакцинированы против COVID-19, и мир стал несколько ближе к норме, но улучшение не было таким значительным, как я надеялся. В 2021 году от COVID умерло больше людей, чем в 2020 году", – пишет Гейтс.Тем не менее он решил сделать новый прогноз на грядущий год.Гейтс также подчеркнул, что новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает немало беспокойства. Тем не менее он выразил уверенность, что мировое сообщество сейчас лучше подготовлено для того, чтобы противостоять ему, и уже в следующем году COVID-19 станет эндемическим заболеванием.
https://ru.sputnik.md/20211029/bill-geyts-atomnaia-energetika-46020164.html
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в мире, прогноз, билл гейтс
Когда закончится пандемия: Билл Гейтс дал прогноз
14:18 09.12.2021 (обновлено: 14:31 09.12.2021)
Гейтс сделал предположение, когда может закончиться острая фаза пандемии коронавируса.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предполагает, что острая фаза пандемии коронавируса может закончиться в 2022 году. Такой прогноз он сделал в своем личном блоге
.
Гейтс отметил, что в 2021 году многие надеялись на ослабление распространения коронавируса из-за массовой вакцинации, в том числе и он сам. Однако новый штамм "дельта" и недостаточные темпы вакцинации внесли свои корректировки.
"Миллиарды людей были вакцинированы против COVID-19, и мир стал несколько ближе к норме, но улучшение не было таким значительным, как я надеялся. В 2021 году от COVID умерло больше людей, чем в 2020 году", – пишет Гейтс.
Тем не менее он решил сделать новый прогноз на грядущий год.
"Я надеюсь, что конец (пандемии – ред.) уже близко. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", — написал он.
Гейтс также подчеркнул, что новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает немало беспокойства. Тем не менее он выразил уверенность, что мировое сообщество сейчас лучше подготовлено для того, чтобы противостоять ему, и уже в следующем году COVID-19 станет эндемическим заболеванием.