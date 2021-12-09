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Парламент Молдовы проведет заседание
Парламент Молдовы проведет заседание
Несколько проектов рассмотрят в первом чтении и другие утвердят во втором.
2021-12-09T07:30+0200
2021-12-09T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Парламент соберется на пленарное заседание в четверг, 9 декабря. Повестку дня утвердило в среду постоянное бюро законодательного органа.В первом чтении депутаты рассмотрят проекты поправок в Кодекс об образовании, Кодекс о правонарушениях и к Закону "О безопасности дорожного движения". Парламентарии также рассмотрят законопроект об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы.Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в Закон "О расследовании несчастных случаев и транспортных происшествий", поправки к Кодексу торгового морского судоходства. Также в повестку включены два проекта по ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития.
https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-skandalom-prinyali-zakon-povyshenii-pensionnogo-vozrasta--47002662.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент

Парламент Молдовы проведет заседание

07:30 09.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 18 ноября 2021
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Несколько проектов рассмотрят в первом чтении, многие законы нуждаются во втором чтении.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Парламент соберется на пленарное заседание в четверг, 9 декабря. Повестку дня утвердило в среду постоянное бюро законодательного органа.
В первом чтении депутаты рассмотрят проекты поправок в Кодекс об образовании, Кодекс о правонарушениях и к Закону "О безопасности дорожного движения".
Парламентарии также рассмотрят законопроект об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы.
Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в Закон "О расследовании несчастных случаев и транспортных происшествий", поправки к Кодексу торгового морского судоходства.
Также в повестку включены два проекта по ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития.
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