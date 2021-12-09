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Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях
Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях
Автомобильные шины разрешать сжигать только при соблюдении специальных требований.
2021-12-09T22:15+0200
2021-12-09T22:15+0200
шины
покрышки
парламент
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы проголосовали в четверг в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.Целью проекта, как утверждают авторы, является уточнение терминологии, предусмотренной основными законодательными актами в этой области.Поправки к закону об отходах касаются исключения запрета на сжигание изношенных шин, что, как утверждают авторы, позволит расширить способы утилизации отходов. В частности, использовать покрышки как топливо в цементных печах.Проект также предусматривает требования к обращению с опасными медицинскими отходами.
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шины, покрышки, парламент, в молдове

Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях

22:15 09.12.2021
© Sputnik / Владимир ВяткинГорящая шина
Горящая шина - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Автомобильные шины разрешат жечь только при соблюдении специальных требований.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы проголосовали в четверг в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.
Целью проекта, как утверждают авторы, является уточнение терминологии, предусмотренной основными законодательными актами в этой области.
Поправки к закону об отходах касаются исключения запрета на сжигание изношенных шин, что, как утверждают авторы, позволит расширить способы утилизации отходов. В частности, использовать покрышки как топливо в цементных печах.

"Мы должны взять на вооружение практику других стран, которые внедряют решения, позволяющие не складировать отходы на свалках, которые представляют опасность для здоровья", - заявила на заседании вице-председатель парламентской Комиссии по окружающей среде Инна Кошеру.

Проект также предусматривает требования к обращению с опасными медицинскими отходами.
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