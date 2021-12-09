https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-mozhet-razreshit-szhiganie-avtomobilnykh-shin-pri-kakikh-usloviyakh-47097815.html

Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях

Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях

Автомобильные шины разрешать сжигать только при соблюдении специальных требований.

2021-12-09T22:15+0200

2021-12-09T22:15+0200

2021-12-09T22:15+0200

шины

покрышки

парламент

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы проголосовали в четверг в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.Целью проекта, как утверждают авторы, является уточнение терминологии, предусмотренной основными законодательными актами в этой области.Поправки к закону об отходах касаются исключения запрета на сжигание изношенных шин, что, как утверждают авторы, позволит расширить способы утилизации отходов. В частности, использовать покрышки как топливо в цементных печах.Проект также предусматривает требования к обращению с опасными медицинскими отходами.

https://ru.sputnik.md/20210601/kak-otuchit-grazhdan-moldovy-musorit-34949526.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

шины, покрышки, парламент, в молдове