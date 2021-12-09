https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-otstavka-moloshag-47084875.html
Парламент отправил в отставку народного адвоката Наталью Молошаг
Парламент отправил в отставку народного адвоката Наталью Молошаг
Ранее народный адвокат Наталья Молошаг обратилась в парламент с просьбой об аннулировании заявления об отставке.
2021-12-09T12:52+0200
2021-12-09T12:52+0200
2021-12-09T12:53+0200
народный адвокат
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молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг отправлена в отставку парламентом. "За" такое решение проголосовали 82 депутата.Отметим, ранее народный адвокат Наталья Молошаг обратилась в парламент с просьбой об аннулировании заявления об отставке.Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".
https://ru.sputnik.md/20211209/moloshag-zayavlenie-otstavka-47082876.html
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Евгений Чебан
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народный адвокат, в молдове, молдова, парламент
Парламент отправил в отставку народного адвоката Наталью Молошаг
12:52 09.12.2021 (обновлено: 12:53 09.12.2021)
Ранее Молошаг пыталась отозвать свое заявление об отставке.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг отправлена в отставку парламентом. "За" такое решение проголосовали 82 депутата.
Отметим, ранее народный адвокат Наталья Молошаг обратилась в парламент с просьбой об аннулировании заявления об отставке.
Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.
Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.
Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.
По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".