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Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией

Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией

Политический аналитик из Австрии назвал ошибочные пункты во внешней политике, проводимой ставленниками партии "Действие и солидарность" (PAS). 09.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-09T09:00+0200

2021-12-09T09:00+0200

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Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией

Перед приходом к власти лидеры и активисты PAS ратовали за сближение республики с государствами-членами Евросоюза, выстраивая прозападную риторику, однако после того, как был пройден первый рубеж нахождения у власти – первые 100 дней работы правительства – из уст министров начали все чаще слышаться заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией и странами СНГ. Но есть ли четкое понимание у членов кабмина во главе с Натальей Гаврилицей, как реально выстраивать выгодные для республики внешние отношения, не находиться постоянно "в предбаннике" ЕС и более эффективно развивать торгово-экономическую стратегию с восточными партнерами? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян. "По стилю выстраивания этим правительством внешнеполитических отношений можно сделать вывод, что они ничего не понимают в экономике, делая упор на прозападную линию. Вся предвыборная кампания правящей ныне партии была выстроена на пустых популистских заявлениях без конкретного плана действий", – сказал собеседник.По словам эксперта, лидеры PAS сыграли на красивых проевропейских заявлениях, выписанных ими из различных западных методичек. Это, по словам Мунтяна, становится очевидным из-за явного отсутствия стратегии и тактики в деятельности нынешнего молдавского кабмина."Достаточно посмотреть на тонны яблок и другой сельскохозяйственной продукции, которую фермеры, находящиеся на грани нищеты, вынуждены были выбрасывать на обочины дорог. Поэтому не знаю, насколько экономические взаимоотношения Молдовы с ЕС дали о себе знать", – сказал эксперт, упоминая отсутствие у правительства четкого видения решения проблем в стране. Говоря об отношениях официального Кишинева с СНГ и Российской Федерацией, Мунтян подчеркнул: это пространство должно восприниматься руководством страны как важный рынок, а не уход Молдовы от декларируемого властью курса европейской интеграции. По мнению политолога-международника, рынки России и стран СНГ выгодны для молдавских предпринимателей и аграриев, продукция которых зачастую знакома там и уже продается на протяжении длительного времени."Если бы у власти в Кишиневе находились люди, понимающие взаимосвязь политики и экономики, думаю, что отношения с СНГ были бы совершенно другими", – резюмировал Мунтян.Участие Молдовы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) позволяет гражданам Молдовы пользоваться рядом важных преимуществ, заявил в минувший вторник глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску."У нас есть экспортеры сельхозпродукции, а именно – яблок. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – уточнил министр.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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