Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211209/pas-evrosoyuz-rossia-47028915.html
Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
Политический аналитик из Австрии назвал ошибочные пункты во внешней политике, проводимой ставленниками партии "Действие и солидарность" (PAS). 09.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-09T09:00+0200
2021-12-09T09:00+0200
радио
правительство
россия
внешняя политика
pas
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/07/47029807_0:34:3521:2015_1920x0_80_0_0_b652d6519d2133bb133f5339967e2ab3.jpg
Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
Перед приходом к власти лидеры и активисты PAS ратовали за сближение республики с государствами-членами Евросоюза, выстраивая прозападную риторику, однако после того, как был пройден первый рубеж нахождения у власти – первые 100 дней работы правительства – из уст министров начали все чаще слышаться заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией и странами СНГ. Но есть ли четкое понимание у членов кабмина во главе с Натальей Гаврилицей, как реально выстраивать выгодные для республики внешние отношения, не находиться постоянно "в предбаннике" ЕС и более эффективно развивать торгово-экономическую стратегию с восточными партнерами? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян. "По стилю выстраивания этим правительством внешнеполитических отношений можно сделать вывод, что они ничего не понимают в экономике, делая упор на прозападную линию. Вся предвыборная кампания правящей ныне партии была выстроена на пустых популистских заявлениях без конкретного плана действий", – сказал собеседник.По словам эксперта, лидеры PAS сыграли на красивых проевропейских заявлениях, выписанных ими из различных западных методичек. Это, по словам Мунтяна, становится очевидным из-за явного отсутствия стратегии и тактики в деятельности нынешнего молдавского кабмина."Достаточно посмотреть на тонны яблок и другой сельскохозяйственной продукции, которую фермеры, находящиеся на грани нищеты, вынуждены были выбрасывать на обочины дорог. Поэтому не знаю, насколько экономические взаимоотношения Молдовы с ЕС дали о себе знать", – сказал эксперт, упоминая отсутствие у правительства четкого видения решения проблем в стране. Говоря об отношениях официального Кишинева с СНГ и Российской Федерацией, Мунтян подчеркнул: это пространство должно восприниматься руководством страны как важный рынок, а не уход Молдовы от декларируемого властью курса европейской интеграции. По мнению политолога-международника, рынки России и стран СНГ выгодны для молдавских предпринимателей и аграриев, продукция которых зачастую знакома там и уже продается на протяжении длительного времени."Если бы у власти в Кишиневе находились люди, понимающие взаимосвязь политики и экономики, думаю, что отношения с СНГ были бы совершенно другими", – резюмировал Мунтян.Участие Молдовы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) позволяет гражданам Молдовы пользоваться рядом важных преимуществ, заявил в минувший вторник глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску."У нас есть экспортеры сельхозпродукции, а именно – яблок. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – уточнил министр.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/07/47029807_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_e7ced4e9d0ba9046aa2e5e88acc06d62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, россия, внешняя политика, pas, аудио, в молдове, молдова

Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией

09:00 09.12.2021
Радио
Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Политический аналитик из Австрии назвал ошибочные пункты во внешней политике, проводимой ставленниками партии "Действие и солидарность" (PAS).
Перед приходом к власти лидеры и активисты PAS ратовали за сближение республики с государствами-членами Евросоюза, выстраивая прозападную риторику, однако после того, как был пройден первый рубеж нахождения у власти – первые 100 дней работы правительства – из уст министров начали все чаще слышаться заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией и странами СНГ.
Но есть ли четкое понимание у членов кабмина во главе с Натальей Гаврилицей, как реально выстраивать выгодные для республики внешние отношения, не находиться постоянно "в предбаннике" ЕС и более эффективно развивать торгово-экономическую стратегию с восточными партнерами? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян.
"По стилю выстраивания этим правительством внешнеполитических отношений можно сделать вывод, что они ничего не понимают в экономике, делая упор на прозападную линию. Вся предвыборная кампания правящей ныне партии была выстроена на пустых популистских заявлениях без конкретного плана действий", – сказал собеседник.
По словам эксперта, лидеры PAS сыграли на красивых проевропейских заявлениях, выписанных ими из различных западных методичек. Это, по словам Мунтяна, становится очевидным из-за явного отсутствия стратегии и тактики в деятельности нынешнего молдавского кабмина.
"Достаточно посмотреть на тонны яблок и другой сельскохозяйственной продукции, которую фермеры, находящиеся на грани нищеты, вынуждены были выбрасывать на обочины дорог. Поэтому не знаю, насколько экономические взаимоотношения Молдовы с ЕС дали о себе знать", – сказал эксперт, упоминая отсутствие у правительства четкого видения решения проблем в стране.
Говоря об отношениях официального Кишинева с СНГ и Российской Федерацией, Мунтян подчеркнул: это пространство должно восприниматься руководством страны как важный рынок, а не уход Молдовы от декларируемого властью курса европейской интеграции.

"Я до сих пор не услышал ни от одной партии в Молдове, что же конкретно означает "европейская интеграция". Как правило, ее используют как красивый предвыборный лозунг, а простые избиратели наивно полагают, что Молдова будет жить как Германия", – добавил Мунтян.

По мнению политолога-международника, рынки России и стран СНГ выгодны для молдавских предпринимателей и аграриев, продукция которых зачастую знакома там и уже продается на протяжении длительного времени.
"Если бы у власти в Кишиневе находились люди, понимающие взаимосвязь политики и экономики, думаю, что отношения с СНГ были бы совершенно другими", – резюмировал Мунтян.
Участие Молдовы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) позволяет гражданам Молдовы пользоваться рядом важных преимуществ, заявил в минувший вторник глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
"У нас есть экспортеры сельхозпродукции, а именно – яблок. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – уточнил министр.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:14Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире
09:00Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией
08:30Новые "красные линии" мира и видна ли за ними Молдова
08:00Мельник: Молдове нужно посмотреть в сторону Финляндии
07:30Парламент Молдовы проведет заседание
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 9 декабря
ВчераИгорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"
ВчераИсследователи рассказали, может ли вакцина Pfizer нейтрализовать "омикрон"
ВчераРоссийские истребители сопроводили над Черным морем французские самолеты
ВчераКурс валют на четверг: евро возвращает позиции
ВчераВ Молдове на полгода ввели мораторий на строительство АЗС
Вчера"Где взять силу" и "как помочь планете": что искали в Google в 2021 году
ВчераМолдова может получить грант в 60 миллионов евро для решения энергокризиса
ВчераВ Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения
ВчераКрупнейшая в мире рождественская ель зажгла огни в Италии
ВчераИспользует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
ВчераЕще не конец: почему кризис неплатежей за газ в Молдове может повториться
ВчераЕвросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции
ВчераПочему альтернативы СНГ для Молдовы по-прежнему нет