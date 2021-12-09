https://ru.sputnik.md/20211209/pochemu-v-moldove-khotyat-vdvoe-uvelichit-zarplatu-sudyam-ks-47100610.html
Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
Эксперт прокомментировал, зачем власти решили повысить вдвое зарплату судей Конституционного суда Молдовы.
2021-12-09T19:16+0200
2021-12-09T19:16+0200
2021-12-09T19:16+0200
радио
конституционный суд
молдова
зарплата
судьи
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Учитывая некоторые решения и намерения действующей власти в лице партии "Действие и солидарность" (PAS), создается впечатление, что Молдова стала страной явных противоречий и перекосов. Речь идет о повышении зарплат многим чиновникам, сотрудникам парламента и, как "вишенка на торте" социальной несправедливости, - намерение депутатов PAS вдвое увеличить зарплаты судьям Конституционного суда – до почти 82 тысяч леев (порядка 4,6 тысячи долларов). При этом средняя зарплата в Молдове по итогам третьего квартала 2021 года составила 9175,7 лея (около 520 долларов).Почему им хотят увеличить зарплату почти до 82 тысяч леев? Кому-то все, кому-то - копейки в виде зарплаты: могут ли бюджетники, получающие мало, возмутиться и потребовать более достойной оплаты своего труда? Можно ли предположить, что нынешняя власть "прикармливает" повышением зарплат все те государственные инстанции, которые должны быть независимыми и не "карманными"? Ответы на эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом, доктором юридических наук, профессором Александром Кузнецовым.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
конституционный суд, молдова, зарплата, судьи, видео
Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
Политический эксперт прокомментировал инициативу о повышении зарплаты судьям Конституционного суда Молдовы до 82 тысяч леев.
Учитывая некоторые решения и намерения действующей власти в лице партии "Действие и солидарность" (PAS), создается впечатление, что Молдова стала страной явных противоречий и перекосов. Речь идет о повышении зарплат многим чиновникам, сотрудникам парламента и, как "вишенка на торте" социальной несправедливости, - намерение депутатов PAS вдвое увеличить зарплаты судьям Конституционного суда – до почти 82 тысяч леев (порядка 4,6 тысячи долларов).
При этом средняя зарплата в Молдове по итогам третьего квартала 2021 года составила 9175,7 лея (около 520 долларов).
Почему им хотят увеличить зарплату почти до 82 тысяч леев? Кому-то все, кому-то - копейки в виде зарплаты: могут ли бюджетники, получающие мало, возмутиться и потребовать более достойной оплаты своего труда? Можно ли предположить, что нынешняя власть "прикармливает" повышением зарплат все те государственные инстанции, которые должны быть независимыми и не "карманными"? Ответы на эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом, доктором юридических наук, профессором Александром Кузнецовым.