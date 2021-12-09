https://ru.sputnik.md/20211209/pogodnye-rekordy-moldovy-9-dekabrya-47073469.html
Погодные рекорды Молдовы 9 декабря
Погодные рекорды Молдовы 9 декабря
Какой была температура 9 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-09T00:01+0200
2021-12-09T00:01+0200
2021-12-09T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 9 декабря 1952 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +14,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211203/semi-nebolshim-dokhodom-poluchat-pomosch-kholodnyy-period-goda-46915755.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 9 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 9 декабря 1952 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +14,5 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.