https://ru.sputnik.md/20211209/pogodnye-rekordy-moldovy-9-dekabrya-47073469.html

Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

Какой была температура 9 декабря в Молдове в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 9 декабря 1952 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +14,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211203/semi-nebolshim-dokhodom-poluchat-pomosch-kholodnyy-period-goda-46915755.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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