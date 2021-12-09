https://ru.sputnik.md/20211209/posolstvo-rossia-senator-ssha-47078388.html

Посольство России призвало сенатора США "не шутить с ядерным оружием"

Посольство России призвало сенатора США "не шутить с ядерным оружием"

Посольство России в США расценило как безответственные заявления американского сенатора о возможном применения ядерного оружия против России

2021-12-09T10:07+0200

2021-12-09T10:07+0200

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Посольство России в США расценило как безответственные заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России в контексте о якобы происходящей эскалации у украинской границы и призвало не шутить с ядерным оружием.Ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий против России, в том числе превентивного применения ядерного оружия.В российском диппредставительстве также отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе США, не подобает шутить с ядерным оружием.Еще один вопрос, которым задалось посольство РФ – чьи интересы продвигает сенатор от штата Миссисипи – украинцев или военно-промышленного комплекса США? В штате, который представляет сенатор Уикер, расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.В последнее время на Западе часто звучат обвинения в адрес России в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД РФ расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.

https://ru.sputnik.md/20211208/krasnye-linii-ukraina-obsuzhdali-putin-bayden-47048990.html

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