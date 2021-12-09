https://ru.sputnik.md/20211209/pozhar-glodyanskyy-rayon-47078270.html
Мужчина погиб в результате пожара в Глодянском районе
Мужчина погиб в результате пожара в Глодянском районе
В ночь с 8 на 9 декабря пожарные вынуждены были тушить пожар в жилом доме в селе на севере страны.
2021-12-09T10:36+0200
2021-12-09T10:36+0200
2021-12-09T10:37+0200
пожар
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. При пожаре в селе Виишоара Глодянского района погиб 82-летний мужчина. Об этом сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Вызов в службу 112 был зарегистрирован в 22.53 в среду. По данным ГИЧС, пожар охватил жилой дом. По прибытии пожарные определили, что пламя полностью охватило трехкомнатный дом площадью 56 м2. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело 82-летнего мужчины.Пожар был локализован около 00.16, а к 02.34 он был полностью потушен. По данным ГИЧС, огонь полностью уничтожил старый дом и материальные ценности, находившиеся внутри.Причину и обстоятельства пожара выясняют специалисты.
https://ru.sputnik.md/20211129/pozhar-peresechina-ognyu-ne-dali-pereyti-na-zhilye-doma-46791446.html
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пожар, глодяны, в молдове, молдова
Мужчина погиб в результате пожара в Глодянском районе
10:36 09.12.2021 (обновлено: 10:37 09.12.2021)
В ночь с 8 на 9 декабря спасатели выехали на тушение пожара в жилом доме в селе на севере страны.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. При пожаре в селе Виишоара Глодянского района погиб 82-летний мужчина. Об этом сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Вызов в службу 112 был зарегистрирован в 22.53 в среду. По данным ГИЧС, пожар охватил жилой дом. По прибытии пожарные определили, что пламя полностью охватило трехкомнатный дом площадью 56 м2. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело 82-летнего мужчины.
Пожар был локализован около 00.16, а к 02.34 он был полностью потушен. По данным ГИЧС, огонь полностью уничтожил старый дом и материальные ценности, находившиеся внутри.
Причину и обстоятельства пожара выясняют специалисты.