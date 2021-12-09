Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211209/premera-moldovy-gavrilitsu-prinyal-prezident-rumynii-yokhannis-47102364.html
Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
Встреча была посвящена вопросам молдо-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре.
2021-12-09T21:00+0200
2021-12-09T21:00+0200
политика
румыния
молдова
клаус йоханнис
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47102007_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_d1b88d2ec768c2dc78939afe16018626.jpg
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Совершающая официальный визит в Бухарест молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в четверг с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.Сообщается, что встреча была посвящена в основном молдавско-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре. Документ предусматривает поддержку процесса евроинтеграции Молдовы и внедрения демократических реформ.Стороны также обсудили совместные проекты в энергетическом секторе в контексте завершения строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев.Молдавский премьер выразила надежду на увеличение в Молдове количества румынских инвесторов, которым пообещала поддержку в качестве главы кабинета министров.
https://ru.sputnik.md/20211209/rumyniya-predostavit-moldove-bezvozvratnuyu-finansovuyu-pomosch-47092943.html
румыния
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47102007_83:0:2306:1667_1920x0_80_0_0_4a582896c32c951ca7db87731abeb06f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
румыния, молдова, клаус йоханнис, наталья гаврилица

Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис

21:00 09.12.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocolВстреча премьера Натальи Гаврилицы и президента Румынии Клауса Йоханниса в Бухаресте
Встреча премьера Натальи Гаврилицы и президента Румынии Клауса Йоханниса в Бухаресте - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Встреча была посвящена вопросам подписанной в ноябре молдавско-румынской дорожной карты.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Совершающая официальный визит в Бухарест молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в четверг с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Сообщается, что встреча была посвящена в основном молдавско-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре. Документ предусматривает поддержку процесса евроинтеграции Молдовы и внедрения демократических реформ.
"Дорожная карта по приоритетным направлениям сотрудничества Румынии и Молдовы является важным документом, который будет определять на правительственном уровне сотрудничество между нашими странами в ближайшее время, включая как можно более конкретные цели", - заявила Гаврилица.
Стороны также обсудили совместные проекты в энергетическом секторе в контексте завершения строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев.
Молдавский премьер выразила надежду на увеличение в Молдове количества румынских инвесторов, которым пообещала поддержку в качестве главы кабинета министров.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Экономика
Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь
16:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:28Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины
21:19Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива - ФСБ
21:00Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
20:45Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
20:15В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон"
20:00Пасынки советского распада
19:45Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым
19:16Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
19:02Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими СМИ в Молдове
18:30Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
18:20Москва обеспокоена: НАТО продолжает накачивать Украину оружием - МИД
17:50Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
17:24Российский телеведущий: попытки власти Молдовы душить свободу слова – смешны
17:00Захарова: надеемся, что власти Молдовы будут и дальше гарантировать свободу СМИ
16:50Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь
16:44Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
16:27Молдавским водителям скоро не нужно будет носить при себе права
16:01Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов
15:35Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?