https://ru.sputnik.md/20211209/premera-moldovy-gavrilitsu-prinyal-prezident-rumynii-yokhannis-47102364.html

Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис

Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис

Встреча была посвящена вопросам молдо-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре.

2021-12-09T21:00+0200

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политика

румыния

молдова

клаус йоханнис

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Совершающая официальный визит в Бухарест молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в четверг с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.Сообщается, что встреча была посвящена в основном молдавско-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре. Документ предусматривает поддержку процесса евроинтеграции Молдовы и внедрения демократических реформ.Стороны также обсудили совместные проекты в энергетическом секторе в контексте завершения строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев.Молдавский премьер выразила надежду на увеличение в Молдове количества румынских инвесторов, которым пообещала поддержку в качестве главы кабинета министров.

https://ru.sputnik.md/20211209/rumyniya-predostavit-moldove-bezvozvratnuyu-finansovuyu-pomosch-47092943.html

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2021

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румыния, молдова, клаус йоханнис, наталья гаврилица