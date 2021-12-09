https://ru.sputnik.md/20211209/premera-moldovy-gavrilitsu-prinyal-prezident-rumynii-yokhannis-47102364.html
Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
Встреча была посвящена вопросам молдо-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре.
2021-12-09T21:00+0200
2021-12-09T21:00+0200
2021-12-09T21:00+0200
политика
румыния
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клаус йоханнис
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Совершающая официальный визит в Бухарест молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в четверг с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.Сообщается, что встреча была посвящена в основном молдавско-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре. Документ предусматривает поддержку процесса евроинтеграции Молдовы и внедрения демократических реформ.Стороны также обсудили совместные проекты в энергетическом секторе в контексте завершения строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев.Молдавский премьер выразила надежду на увеличение в Молдове количества румынских инвесторов, которым пообещала поддержку в качестве главы кабинета министров.
https://ru.sputnik.md/20211209/rumyniya-predostavit-moldove-bezvozvratnuyu-finansovuyu-pomosch-47092943.html
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румыния, молдова, клаус йоханнис, наталья гаврилица
Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
Встреча была посвящена вопросам подписанной в ноябре молдавско-румынской дорожной карты.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Совершающая официальный визит в Бухарест молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в четверг с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Сообщается, что встреча была посвящена в основном молдавско-румынской Дорожной карте, которая была подписана в ноябре. Документ предусматривает поддержку процесса евроинтеграции Молдовы и внедрения демократических реформ.
"Дорожная карта по приоритетным направлениям сотрудничества Румынии и Молдовы является важным документом, который будет определять на правительственном уровне сотрудничество между нашими странами в ближайшее время, включая как можно более конкретные цели", - заявила Гаврилица.
Стороны также обсудили совместные проекты в энергетическом секторе в контексте завершения строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев.
Молдавский премьер выразила надежду на увеличение в Молдове количества румынских инвесторов, которым пообещала поддержку в качестве главы кабинета министров.