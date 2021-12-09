https://ru.sputnik.md/20211209/proekt-voditelyam-ne-imet-pri-sebe-prava-prinyat-pervom-chtenii-47091068.html
Молдавским водителям скоро не нужно будет носить при себе права
Молдавским водителям скоро не нужно будет носить при себе права
Депутаты проголосовали за освобождение водителей от необходимости иметь водительские права во время вождения.
2021-12-09T16:27+0200
2021-12-09T16:27+0200
2021-12-09T16:27+0200
парламент
водительские права
общество
в молдове
анна ревенко
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Автовладельцев хотят освободить от обязанности иметь при себе водительские права во время управления транспортным средством. За соответствующий законопроект в первом чтении на заседании парламента в четверг проголосовали 82 депутата.Согласно документу, необходимость иметь при себе права отпадет, так как право на управление транспортным средством сотрудникам полиции можно будет проверить в базе данных.Документ вступит в силу после принятия его парламентом во втором чтении, одобрения президентом и публикации в "Официальном мониторе".Правительство в течение 6 месяцев со дня опубликования этого закона должно утвердить все акты, необходимые для его внедрения.Правительство одобрило проект, освобождающий водителей от обязанности иметь водительские права, на заседании 24 ноября.С предложением внести изменения в закон № 131/2007 о безопасности дорожного движения выступила министр внутренних дел Анна Ревенко. Предложенные законодательные поправки являются частью проекта "Модернизация государственных услуг" и направлены на внедрение постановления правительства об утверждении Плана действий по реформе и модернизации государственных услуг на 2017-2021 годы.
https://ru.sputnik.md/20210919/mozhno-moldova-kupit-voditelskie-prava-chto-grozit-44811354.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
парламент, водительские права, в молдове, анна ревенко
Молдавским водителям скоро не нужно будет носить при себе права
Депутаты намерены освободить водителей от необходимости иметь при себе права на управление автомобилем.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Автовладельцев хотят освободить от обязанности иметь при себе водительские права во время управления транспортным средством. За соответствующий законопроект в первом чтении на заседании парламента в четверг проголосовали 82 депутата.
Согласно документу, необходимость иметь при себе права отпадет, так как право на управление транспортным средством сотрудникам полиции можно будет проверить в базе данных.
Документ вступит в силу после принятия его парламентом во втором чтении, одобрения президентом и публикации в "Официальном мониторе".
Правительство в течение 6 месяцев со дня опубликования этого закона должно утвердить все акты, необходимые для его внедрения.
Правительство одобрило проект, освобождающий водителей от обязанности иметь водительские права, на заседании 24 ноября.
С предложением внести изменения в закон № 131/2007 о безопасности дорожного движения выступила министр внутренних дел Анна Ревенко. Предложенные законодательные поправки являются частью проекта "Модернизация государственных услуг" и направлены на внедрение постановления правительства об утверждении Плана действий по реформе и модернизации государственных услуг на 2017-2021 годы.