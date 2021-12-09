https://ru.sputnik.md/20211209/putin-nado-chtoby-lyudi-priezzhali-rossiyu-so-znaniem-yazyka-zakonov-47091244.html

Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов

Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов

Президент России прокомментировал ситуацию с иностранными мигрантами в этой стране.

2021-12-09T16:01+0200

2021-12-09T16:01+0200

2021-12-09T16:01+0200

общество

в мире

россия

владимир путин

мигранты

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Приезжать в Россию мигранты должны уже со знанием языка и законов, для этого нужно решать вопросы с коллегами из СНГ, заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости."По поводу миграционной политики, тоже одна из важнейших и для экономики и для социального самочувствия наших граждан тема. Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет, это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне Хуснуллин Марат Шакирзянович (зампред правительства РФ) докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе", - отметил он.Президент России добавил, что тема эта - отдельная, подчеркнув, что полностью согласен "с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет".Россия на этот счет довольно подробно разговаривает с коллегами из стран СНГ, подчеркнул президент."Один из таких разговоров состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе, и готовы со своей стороны, государственные органы, скажем, Узбекистана, содействовать этому процессу. И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами, и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном, поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало", - уточнил он. В целом по России за 2021 год, в сравнении с предыдущим, поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос втрое.

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в мире, россия, владимир путин, мигранты