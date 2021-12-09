Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211209/putin-nado-chtoby-lyudi-priezzhali-rossiyu-so-znaniem-yazyka-zakonov-47091244.html
Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов
Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов
Президент России прокомментировал ситуацию с иностранными мигрантами в этой стране.
2021-12-09T16:01+0200
2021-12-09T16:01+0200
общество
в мире
россия
владимир путин
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/12/33289080_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a2240c4882af2efb4c4c8c4663974404.jpg
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Приезжать в Россию мигранты должны уже со знанием языка и законов, для этого нужно решать вопросы с коллегами из СНГ, заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости."По поводу миграционной политики, тоже одна из важнейших и для экономики и для социального самочувствия наших граждан тема. Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет, это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне Хуснуллин Марат Шакирзянович (зампред правительства РФ) докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе", - отметил он.Президент России добавил, что тема эта - отдельная, подчеркнув, что полностью согласен "с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет".Россия на этот счет довольно подробно разговаривает с коллегами из стран СНГ, подчеркнул президент."Один из таких разговоров состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе, и готовы со своей стороны, государственные органы, скажем, Узбекистана, содействовать этому процессу. И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами, и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном, поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало", - уточнил он. В целом по России за 2021 год, в сравнении с предыдущим, поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос втрое.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/12/33289080_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fc55400448b8f6789c28a0f9c17a7fa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, владимир путин, мигранты

Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов

16:01 09.12.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкПокровский собор и Спасская башня Кремля
Покровский собор и Спасская башня Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Президент России прокомментировал ситуацию с иностранными мигрантами в РФ.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Приезжать в Россию мигранты должны уже со знанием языка и законов, для этого нужно решать вопросы с коллегами из СНГ, заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости.
"По поводу миграционной политики, тоже одна из важнейших и для экономики и для социального самочувствия наших граждан тема. Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет, это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне Хуснуллин Марат Шакирзянович (зампред правительства РФ) докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе", - отметил он.
Президент России добавил, что тема эта - отдельная, подчеркнув, что полностью согласен "с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет".
"И здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ, прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев", - сказал Путин.
Россия на этот счет довольно подробно разговаривает с коллегами из стран СНГ, подчеркнул президент.
"Один из таких разговоров состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе, и готовы со своей стороны, государственные органы, скажем, Узбекистана, содействовать этому процессу. И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами, и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном, поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало", - уточнил он.
В целом по России за 2021 год, в сравнении с предыдущим, поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос втрое.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
16:27Молдавским водителям скоро не нужно будет носить при себе права
16:01Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов
15:35Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?
15:11В Гагаузии вакцинировано от коронавируса более 40 детей
14:47Минздрав уточнил категории граждан, которым рекомендована бустерная вакцинация
14:18Когда закончится пандемия: Билл Гейтс дал прогноз
13:49Запад боится, что Путин восстановит СССР. Он боится не того, чего должен
13:20СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро
12:52Парламент отправил в отставку народного адвоката Наталью Молошаг
12:21Наталья Молошаг отозвала свое заявление об отставке с поста народного адвоката
12:01Минздрав попросил помощи ВОЗ для исправления статистики о смертях от COVID-19
11:39Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены
11:18Депутаты БКС обжалуют повышение зарплат судьям Конституционного суда
11:07Заседание парламента Молдовы
10:36Мужчина погиб в результате пожара в Глодянском районе
10:07Посольство России призвало сенатора США "не шутить с ядерным оружием"
09:43Где в Кишиневе 9 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:14Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире
09:00Мунтян: правительство PAS растерялось в отношениях с Евросоюзом и Россией