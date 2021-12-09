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Путин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом
Путин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом
Владимир Путин высказал свою позицию в ходе встречи с правозащитниками.
2021-12-09T22:33+0200
2021-12-09T22:35+0200
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik.Президент России Владимир Путин считает, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид, передает РИА Новости.Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к Путину с просьбой ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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Путин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом

22:33 09.12.2021 (обновлено: 22:35 09.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© POOL
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Владимир Путин высказал свою позицию в ходе встречи с правозащитниками.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik.Президент России Владимир Путин считает, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид, передает РИА Новости.

Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к Путину с просьбой ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".
"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Но здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем", - сказал Путин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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