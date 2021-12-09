https://ru.sputnik.md/20211209/rossiyskiy-televeduschiy-popytki-vlasti-moldovy-dushit-svobodu-slova--smeshny-47093710.html

Российский телеведущий: попытки власти Молдовы душить свободу слова – смешны

Российский телеведущий: попытки власти Молдовы душить свободу слова – смешны

Депутат Государственной Думы, известный тележурналист высказался о попытках ограничить свободу слова в РМ.

2021-12-09T17:24+0200

2021-12-09T17:24+0200

2021-12-09T17:24+0200

общество

в молдове

россия

игорь гросу

пропаганда

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Парламентарий и ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов назвал "невероятно глупыми" намерения молдавской власти бороться с "российской пропагандой"."Меня всегда поражает и смешит навязчивое желание людей, называющих себя демократами, обязательно что-нибудь ограничить, запретить, ввести цензуру, закрутить – говорит в интервью Sputnik Молдова Евгений Попов. – Это всегда вызывает диссонанс, но, наверное, таковы сегодня молдавские реалии".Попов считает очевидным, что намерение нынешней власти Молдовы "бороться с пропагандой" произрастает из того грустного факта, что она, власть, не справляется с управлением своей страной.Разумеется, отмечает Попов, термин "российская пропаганда" изначально раскручивался не в Молдове, это выдумка Запада, с голоса которого с готовностью поют молдавские "проевропейцы". А собственно ярлык "пропаганда" попросту вешается на альтернативную точку зрения, которая кого-то не устраивает."Надеюсь, что намерения ограничить свободу российских СМИ в Молдове, заткнуть им рот, реализованы не будут. Потому что это невероятно глупые намерения в век интернета. В том числе и программа "60 минут" все равно доберется до Гагаузии, до русскоязычных граждан Молдавии, до самих молдаван. О Приднестровье уж и не говорю...", – сообщил Попов.При этом он подчеркивает: никто в России не намерен вмешиваться в суверенные дела Молдовы. Рассуждения о том, что Российская Федерация якобы мечтает чуть ли не о поглощении республики – "абсолютно ложный нарратив".Однако Попов предлагает также не забывать следующее:"Страны бывшего СССР, и Молдавия в том числе, остаются естественной зоной влияния и интересов России. Нравится это кому-то или нет".Напомним, 8 декабря в эфире одного из телеканалов спикер парламента Игорь Гросу заявил о готовности молдавских властей "бороться с дезинформацией и пропагандой, исходящей из Российской Федерации"."У нас два вида пропаганды, я это всякий раз говорю: импортная, о которой вы упомянули, и она, к сожалению, идет из России. Да, мы должны это признать. И мы знаем, что они знают и согласны с нами, даже если они публично не признают тех, кто это делает. И у нас есть пропаганда - местный продукт, отечественные передачи, местное телевидение", – заявил Гросу в ответ на вопрос ведущего, который, в свою очередь, убежден, что "российская дезинформация и пропаганда - большая головная боль".

https://ru.sputnik.md/20211208/igor-grosu-rasskazal-kak-sobiraetsya-nayti-upravu-rossiyskuyu-propagandu-47074243.html

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в молдове, россия, игорь гросу, пропаганда