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Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь
Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь
Молдова и Румыния заключат новое соглашение о предоставлении безвозвратной помощи.
2021-12-09T16:50+0200
2021-12-09T16:50+0200
бухарест
румыния
экономика
в молдове
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Румыния предоставит Республике Молдова новый транш безвозвратной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.Новое соглашение придет на смену старому соглашению стоимостью 100 миллионов евро, срок действия которого истек в конце марта.В марте нынешнего года Министерство иностранных дел Румынии объявило, что соглашение о финансировании, подписанное между Кишиневом и Бухарестом в 2010 году, все еще остается в силе. В то время в Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что обратились к правительству Молдовы во главе с премьер-министром Аурелиу Чокоем с просьбой начать переговоры о продлении соглашения, но не получили своевременного ответа.Соглашение о программе безвозмездной финансовой помощи в размере 100 миллионов евро из Румынии для Республики Молдова было подписано 11 лет назад в Яссах.Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится 9 декабря с рабочим визитом в Бухаресте. Ее сопровождает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.У премьера запланированы встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку.
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бухарест, румыния, в молдове, наталья гаврилица

Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь

16:50 09.12.2021
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Молдова и Румыния заключат для этих целей новое соглашение.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Румыния предоставит Республике Молдова новый транш безвозвратной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.
Новое соглашение придет на смену старому соглашению стоимостью 100 миллионов евро, срок действия которого истек в конце марта.

"Мы хотим в ближайшее время заключить новое соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи Республике Молдова. Срок действия старого, подписанного в 2010 году, соглашения истек в марте 2021 года, но мы полны решимости приложить усилия, чтобы продлить срок его действия", - заявил Чукэ.

В марте нынешнего года Министерство иностранных дел Румынии объявило, что соглашение о финансировании, подписанное между Кишиневом и Бухарестом в 2010 году, все еще остается в силе. В то время в Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что обратились к правительству Молдовы во главе с премьер-министром Аурелиу Чокоем с просьбой начать переговоры о продлении соглашения, но не получили своевременного ответа.
Declaratii comune sustinute de presedintele Klaus Iohannis si omologul sau moldovean, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni din Bucuresti - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
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Соглашение о программе безвозмездной финансовой помощи в размере 100 миллионов евро из Румынии для Республики Молдова было подписано 11 лет назад в Яссах.
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится 9 декабря с рабочим визитом в Бухаресте. Ее сопровождает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
У премьера запланированы встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку.
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