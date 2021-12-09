https://ru.sputnik.md/20211209/rumyniya-predostavit-moldove-bezvozvratnuyu-finansovuyu-pomosch-47092943.html

Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь

Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь

Молдова и Румыния заключат новое соглашение о предоставлении безвозвратной помощи.

2021-12-09T16:50+0200

2021-12-09T16:50+0200

2021-12-09T16:50+0200

бухарест

румыния

экономика

в молдове

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Румыния предоставит Республике Молдова новый транш безвозвратной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.Новое соглашение придет на смену старому соглашению стоимостью 100 миллионов евро, срок действия которого истек в конце марта.В марте нынешнего года Министерство иностранных дел Румынии объявило, что соглашение о финансировании, подписанное между Кишиневом и Бухарестом в 2010 году, все еще остается в силе. В то время в Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что обратились к правительству Молдовы во главе с премьер-министром Аурелиу Чокоем с просьбой начать переговоры о продлении соглашения, но не получили своевременного ответа.Соглашение о программе безвозмездной финансовой помощи в размере 100 миллионов евро из Румынии для Республики Молдова было подписано 11 лет назад в Яссах.Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится 9 декабря с рабочим визитом в Бухаресте. Ее сопровождает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.У премьера запланированы встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку.

https://ru.sputnik.md/20211123/priznanie-diplomov-i-novaya-dorozhnaya-karta---itogi-vizita-sandu-v-bukharest-46642794.html

бухарест

румыния

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бухарест, румыния, в молдове, наталья гаврилица