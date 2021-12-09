https://ru.sputnik.md/20211209/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-snova-ozhidayut-sneg-47072460.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег

Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег

2021-12-09T07:00+0200

2021-12-09T07:00+0200

2021-12-09T07:00+0200

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Будет облачно с прояснениями, ночью местами слабые осадки, преимущественно дождь, днем без существенных осадков. Местами слабый гололед и слабый туман.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от от –4 до +1.Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 декабря: днем – от +2 до +4, ночью – от -2 до 0 градусов.С 10 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Такой же температурный режим сохранится до 12 декабря.Праздники и народные приметыВ этот день православные верующие почитают память святителя Иннокентия Кульчицкого, епископа Иркутского.Также православная церковь отмечает день памяти об освящении Георгиевского храма в Киеве (1051-1054 годы), который князь Ярослав Мудрый воздвиг в честь своего небесного покровителя. Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий. Также на Руси этот день называли "Егорий холодный", "Юрий холодный", "Егорий Осенний", "Егорий зимний", "Георгий Победоносец".В старину этот день был связан с таким понятием, как крестьянский выход – право крестьян переходить от одного помещика к другому, которое действовало в XI-XVII веках. Судебник 1497 года установил единый срок крестьянского выхода – за неделю до осеннего дня памяти святого Георгия – 26 ноября (Юрьева день) и неделю после него. Многие семьи весь год ждали этого дня, чтобы использовать данное им право и поискать более счастливой жизни.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода