Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211209/schetnoy-palate-razreshat-provodit-audit-kompaniy-gazovoy-otrasli-47096664.html
Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
Авторы законопроекта отмечают, что речь идет не об аудите долга "Молдовагаз", согласованном с "Газпромом".
2021-12-09T20:45+0200
2021-12-09T20:45+0200
аудит
газ
счетная палата
экономика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45568000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7e5b07ff5b8e213f1bfac1ae008c733.jpg
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Соответствующий закон принял в первом чтении парламент на заседании в четверг.Аудит будет проводиться в отступление от положений Закона об организации и функционировании Счетной палаты и Закона об акционерных обществах.Целью аудита будет оценка деятельности предприятий природного газа с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Депутат уточнил, что предложенный аудит отличается от аудита долга, согласованного в протоколе переговоров по вопросу поставок природного газа, который будет проводить международная компания, привлеченная правительством Республики Молдова.Предлагается, чтобы отчет об аудите в газовой сфере Счетная палата представила до 31 октября 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211202/pas-audit-predpriyatiy-gazovoy-otrasli-46897171.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45568000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44b3886e889ba230558dbe5252bb8598.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аудит, газ, счетная палата, в молдове

Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли

20:45 09.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausГазовая горелка
Газовая горелка - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Авторы законопроекта отмечают, что речь идет не об аудите долга "Молдовагаза", согласованного с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Соответствующий закон принял в первом чтении парламент на заседании в четверг.
Аудит будет проводиться в отступление от положений Закона об организации и функционировании Счетной палаты и Закона об акционерных обществах.

"Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале", - говорится в пресс-релизе парламента.

Целью аудита будет оценка деятельности предприятий природного газа с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.
Gazoductul Iași-Ungheni - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Общество
В PAS хотят провести аудит предприятий газовой отрасли
2 декабря, 17:41

"Мы хотим лучше понять, как управлялась эта отрасль, как заключались контракты и осуществлялись инвестиции", - отметил в своем выступлении в парламенте вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

Депутат уточнил, что предложенный аудит отличается от аудита долга, согласованного в протоколе переговоров по вопросу поставок природного газа, который будет проводить международная компания, привлеченная правительством Республики Молдова.
Предлагается, чтобы отчет об аудите в газовой сфере Счетная палата представила до 31 октября 2022 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:28Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины
21:19Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива - ФСБ
21:00Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
20:45Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
20:15В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон"
20:00Пасынки советского распада
19:45Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым
19:16Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
19:02Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими СМИ в Молдове
18:30Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
18:20Москва обеспокоена: НАТО продолжает накачивать Украину оружием - МИД
17:50Ехавшие в Париж посылки остались лежать разбросанными на шоссе в Молдове
17:24Российский телеведущий: попытки власти Молдовы душить свободу слова – смешны
17:00Захарова: надеемся, что власти Молдовы будут и дальше гарантировать свободу СМИ
16:50Румыния предоставит Молдове безвозвратную финансовую помощь
16:44Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
16:27Молдавским водителям скоро не нужно будет носить при себе права
16:01Путин: надо, чтобы люди приезжали в Россию со знанием языка и законов
15:35Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?