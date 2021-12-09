https://ru.sputnik.md/20211209/schetnoy-palate-razreshat-provodit-audit-kompaniy-gazovoy-otrasli-47096664.html
Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
Авторы законопроекта отмечают, что речь идет не об аудите долга "Молдовагаз", согласованном с "Газпромом".
2021-12-09T20:45+0200
2021-12-09T20:45+0200
2021-12-09T20:45+0200
аудит
газ
счетная палата
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Соответствующий закон принял в первом чтении парламент на заседании в четверг.Аудит будет проводиться в отступление от положений Закона об организации и функционировании Счетной палаты и Закона об акционерных обществах.Целью аудита будет оценка деятельности предприятий природного газа с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Депутат уточнил, что предложенный аудит отличается от аудита долга, согласованного в протоколе переговоров по вопросу поставок природного газа, который будет проводить международная компания, привлеченная правительством Республики Молдова.Предлагается, чтобы отчет об аудите в газовой сфере Счетная палата представила до 31 октября 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211202/pas-audit-predpriyatiy-gazovoy-otrasli-46897171.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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аудит, газ, счетная палата, в молдове
Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
Авторы законопроекта отмечают, что речь идет не об аудите долга "Молдовагаза", согласованного с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Соответствующий закон принял в первом чтении парламент на заседании в четверг.
Аудит будет проводиться в отступление от положений Закона об организации и функционировании Счетной палаты и Закона об акционерных обществах.
"Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале", - говорится в пресс-релизе парламента.
Целью аудита будет оценка деятельности предприятий природного газа с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.
"Мы хотим лучше понять, как управлялась эта отрасль, как заключались контракты и осуществлялись инвестиции", - отметил в своем выступлении в парламенте вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.
Депутат уточнил, что предложенный аудит отличается от аудита долга, согласованного в протоколе переговоров по вопросу поставок природного газа, который будет проводить международная компания, привлеченная правительством Республики Молдова.
Предлагается, чтобы отчет об аудите в газовой сфере Счетная палата представила до 31 октября 2022 года.