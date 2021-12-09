https://ru.sputnik.md/20211209/schetnoy-palate-razreshat-provodit-audit-kompaniy-gazovoy-otrasli-47096664.html

Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли

Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли

Авторы законопроекта отмечают, что речь идет не об аудите долга "Молдовагаз", согласованном с "Газпромом".

2021-12-09T20:45+0200

2021-12-09T20:45+0200

2021-12-09T20:45+0200

аудит

газ

счетная палата

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Соответствующий закон принял в первом чтении парламент на заседании в четверг.Аудит будет проводиться в отступление от положений Закона об организации и функционировании Счетной палаты и Закона об акционерных обществах.Целью аудита будет оценка деятельности предприятий природного газа с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Депутат уточнил, что предложенный аудит отличается от аудита долга, согласованного в протоколе переговоров по вопросу поставок природного газа, который будет проводить международная компания, привлеченная правительством Республики Молдова.Предлагается, чтобы отчет об аудите в газовой сфере Счетная палата представила до 31 октября 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211202/pas-audit-predpriyatiy-gazovoy-otrasli-46897171.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

аудит, газ, счетная палата, в молдове