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Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины
Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины
Президент Франции заявил, что во время председательства страны в ЕС страна станет инициатором реформы шенгенской зоны.
2021-12-09T21:28+0200
2021-12-09T21:28+0200
политика
в мире
франция
шенгенская зона
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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Франция во время своего председательства в Евросоюзе выдвинет инициативу о реформировании шенгенской зоны, об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.По словам политика, в основе инициативы будут два приоритета, в том числе необходимость усиления защиты границ. Он также предложил ввести механизм экстренной поддержки границ в случае кризиса."Мы хотим поддержать создание механизма экстренной поддержки границ в случае, когда государство-член (Евросоюза) внезапно сталкивается с кризисом, который требует укрепления внешних границ Евросоюза, оно должно иметь возможность рассчитывать на поддержку агентства Frontex, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов", - пояснил президент.Франция станет председательствовать в Совете ЕС шесть месяцев, с 1 января 2022 года.В середине ноября Совет Европы принял решение, что с 2022 года граждане стран, не входящих в Европейский союз, а также находящихся за пределами Шенгенской зоны, должны будут заплатить семь евро, чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС. Это решение касается и Республики Молдова.Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с ЕС, придется заполнять специальный электронный бланк. От оплаты будут освобождены люди младше 18 лет и старше 70 лет.
https://ru.sputnik.md/20211116/grazhdanam-moldovy-pridetsya-platit-dlya-vezda-strany-es-46455751.html
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в мире, франция, шенгенская зона

Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины

21:28 09.12.2021
© REUTERS / Wolfgang RattayШенген
Шенген - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Президент Франции заявил, что во время председательства страны в Совете ЕС страна станет инициатором реформы шенгенской зоны.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Франция во время своего председательства в Евросоюзе выдвинет инициативу о реформировании шенгенской зоны, об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

По словам политика, в основе инициативы будут два приоритета, в том числе необходимость усиления защиты границ.
"Мы инициируем во время этого президентства реформу шенгенской зоны вокруг двух приоритетов. Первое – это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро", - сказал Макрон.
Он также предложил ввести механизм экстренной поддержки границ в случае кризиса.
"Мы хотим поддержать создание механизма экстренной поддержки границ в случае, когда государство-член (Евросоюза) внезапно сталкивается с кризисом, который требует укрепления внешних границ Евросоюза, оно должно иметь возможность рассчитывать на поддержку агентства Frontex, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов", - пояснил президент.
Франция станет председательствовать в Совете ЕС шесть месяцев, с 1 января 2022 года.
В середине ноября Совет Европы принял решение, что с 2022 года граждане стран, не входящих в Европейский союз, а также находящихся за пределами Шенгенской зоны, должны будут заплатить семь евро, чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС.
Это решение касается и Республики Молдова.
Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с ЕС, придется заполнять специальный электронный бланк. От оплаты будут освобождены люди младше 18 лет и старше 70 лет.
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