https://ru.sputnik.md/20211209/shengenskuyu-zonu-zhdet-reforma-makron-nazval-prichiny-47103230.html

Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины

Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины

Президент Франции заявил, что во время председательства страны в ЕС страна станет инициатором реформы шенгенской зоны.

2021-12-09T21:28+0200

2021-12-09T21:28+0200

2021-12-09T21:28+0200

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Франция во время своего председательства в Евросоюзе выдвинет инициативу о реформировании шенгенской зоны, об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.По словам политика, в основе инициативы будут два приоритета, в том числе необходимость усиления защиты границ. Он также предложил ввести механизм экстренной поддержки границ в случае кризиса."Мы хотим поддержать создание механизма экстренной поддержки границ в случае, когда государство-член (Евросоюза) внезапно сталкивается с кризисом, который требует укрепления внешних границ Евросоюза, оно должно иметь возможность рассчитывать на поддержку агентства Frontex, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов", - пояснил президент.Франция станет председательствовать в Совете ЕС шесть месяцев, с 1 января 2022 года.В середине ноября Совет Европы принял решение, что с 2022 года граждане стран, не входящих в Европейский союз, а также находящихся за пределами Шенгенской зоны, должны будут заплатить семь евро, чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС. Это решение касается и Республики Молдова.Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с ЕС, придется заполнять специальный электронный бланк. От оплаты будут освобождены люди младше 18 лет и старше 70 лет.

https://ru.sputnik.md/20211116/grazhdanam-moldovy-pridetsya-platit-dlya-vezda-strany-es-46455751.html

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