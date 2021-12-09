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СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро
СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро
Адвоката и его сообщника обвиняют в извлечении выгоды из влияния.
2021-12-09T13:20+0200
2021-12-09T13:20+0200
взятка
сиб
задержание
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой задержали с поличным адвоката и его сообщника, которые требовали от гражданина взятку в размере 3000 евро.Подозреваемый обещал повлиять на судей и убедить их принять благоприятное решение, оставив в силе решение, вынесенное судом первой инстанции.В результате проведенных специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования адвокат и посредник были задержаны на месте преступления при передаче части заявленной суммы, а именно 20 000 леев.Подозреваемых задержали на 72 часа.Уголовное дело возбуждено по признакам ст. 326 пункт 1 "Извлечение выгоды из влияния".
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Евгений Чебан
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взятка, сиб, задержание, в молдове, молдова

СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро

13:20 09.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Адвоката и его сообщника обвиняют в извлечении выгоды из влияния.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой задержали с поличным адвоката и его сообщника, которые требовали от гражданина взятку в размере 3000 евро.
Подозреваемый обещал повлиять на судей и убедить их принять благоприятное решение, оставив в силе решение, вынесенное судом первой инстанции.
В результате проведенных специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования адвокат и посредник были задержаны на месте преступления при передаче части заявленной суммы, а именно 20 000 леев.
Подозреваемых задержали на 72 часа.
Уголовное дело возбуждено по признакам ст. 326 пункт 1 "Извлечение выгоды из влияния".
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