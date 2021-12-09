https://ru.sputnik.md/20211209/sib-advokat-vzyatka-47085012.html

СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро

СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро

Адвоката и его сообщника обвиняют в извлечении выгоды из влияния.

2021-12-09T13:20+0200

2021-12-09T13:20+0200

2021-12-09T13:20+0200

взятка

сиб

задержание

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой задержали с поличным адвоката и его сообщника, которые требовали от гражданина взятку в размере 3000 евро.Подозреваемый обещал повлиять на судей и убедить их принять благоприятное решение, оставив в силе решение, вынесенное судом первой инстанции.В результате проведенных специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования адвокат и посредник были задержаны на месте преступления при передаче части заявленной суммы, а именно 20 000 леев.Подозреваемых задержали на 72 часа.Уголовное дело возбуждено по признакам ст. 326 пункт 1 "Извлечение выгоды из влияния".

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

взятка, сиб, задержание, в молдове, молдова