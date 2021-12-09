https://ru.sputnik.md/20211209/sneg-v-evrope-v-avstrii-pereboi-s-elektrichestvom-v-italii-perenesli-match-47088679.html

Снег в Европе: в Австрии перебои с электричеством, в Италии перенесли матч

Снег в Европе: в Австрии перебои с электричеством, в Италии перенесли матч

Декабрь только наступил, а зима, похоже, уже вовсю хозяйничает в Европе. 09.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-09T23:00+0200

2021-12-09T23:00+0200

2021-12-09T23:00+0200

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Сильный снегопад обрушился на Австрию в ночь на четверг, в ряде регионов страны возникли перебои с электроснабжением, зарегистрированы многочисленные ДТП, передает РИА Новости со ссылкой на газету Kurier.Наивысший уровень метеорологической угрозы австрийский метеорологический центр объявил в федеральных землях Форарльберг, Тироль и Каринтия, в остальных частях страны - красный уровень. Больше всего снега выпало с Форарльберге и Карнийских Альпах - местами до 50 сантиметров.В Каринтии, где за прошедшую ночь выпало от 25 до 40 сантиметров снега, несколько сотен домохозяйств пострадали от отключения электроэнергии.В Вене за ночь выпало 9 сантиметров снега, прогнозируют еще столько же до конца дня. Для уборки снега задействовано более 300 единиц транспорта и 1400 человек. По мнению метеоролога независимой международной метеослужбы Ubimet Мишеля Сальми, в некоторых частях Австрии речь идет о сильнейшем примерно за десять лет снегопаде.Снегопады пришли и в Швейцарию.Синоптики обещают обильные осадки не только на горнолыжных курортах, но и в Женеве.Снежная буря накрыла итальянский Бергамо. Из-за этого даже пришлось перенести на завтра решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал".Пользователи соцсетей публикуют видео со снегопадом в Милане - там обстановка спокойная, без бурь.Непогода, между тем, разыгралась на севере Испании: в среду от шторма "Барра" пострадали по меньшей мере 83 дороги, в том числе семь магистральных трасс. Сильный ветер с ливнем обрушился на Арагон, Астурию, Кантабрию и Кастилию-и-Леон, пишет El Pais.Как отмечает издание, 25 провинций Перинейского полуострова находятся в состоянии повышенной готовности к снегопаду, лавинам и волнам. Скорость ветра в северных регионах достигает 90 километров в час.В Арагоне сильный снегопад ожидается в провинциях Сарагоса и Уэска, штормовой ветер - на Балеарских островах и в Каталонии.На 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется температура и в центре Европейской части России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что пятница станет самым холодным днем недели."Москва находится в холодной части мощнейшего антициклона. Это значит, что, помимо сильного вымораживания, наблюдается еще и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы", - сказал Вильфанд.По словам синоптика, холодные воздушные массы пришли с Новой Земли.

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в мире, австрия, швейцария, италия, зима, снегопад