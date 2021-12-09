Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211209/sneg-v-evrope-v-avstrii-pereboi-s-elektrichestvom-v-italii-perenesli-match-47088679.html
Снег в Европе: в Австрии перебои с электричеством, в Италии перенесли матч
Снег в Европе: в Австрии перебои с электричеством, в Италии перенесли матч
Декабрь только наступил, а зима, похоже, уже вовсю хозяйничает в Европе. 09.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-09T23:00+0200
2021-12-09T23:00+0200
в мире
общество
австрия
швейцария
италия
зима
снегопад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47089479_0:0:3351:1885_1920x0_80_0_0_dfc9ac2b69efc2c5f39755d4c68728ac.jpg
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Сильный снегопад обрушился на Австрию в ночь на четверг, в ряде регионов страны возникли перебои с электроснабжением, зарегистрированы многочисленные ДТП, передает РИА Новости со ссылкой на газету Kurier.Наивысший уровень метеорологической угрозы австрийский метеорологический центр объявил в федеральных землях Форарльберг, Тироль и Каринтия, в остальных частях страны - красный уровень. Больше всего снега выпало с Форарльберге и Карнийских Альпах - местами до 50 сантиметров.В Каринтии, где за прошедшую ночь выпало от 25 до 40 сантиметров снега, несколько сотен домохозяйств пострадали от отключения электроэнергии.В Вене за ночь выпало 9 сантиметров снега, прогнозируют еще столько же до конца дня. Для уборки снега задействовано более 300 единиц транспорта и 1400 человек. По мнению метеоролога независимой международной метеослужбы Ubimet Мишеля Сальми, в некоторых частях Австрии речь идет о сильнейшем примерно за десять лет снегопаде.Снегопады пришли и в Швейцарию.Синоптики обещают обильные осадки не только на горнолыжных курортах, но и в Женеве.Снежная буря накрыла итальянский Бергамо. Из-за этого даже пришлось перенести на завтра решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал".Пользователи соцсетей публикуют видео со снегопадом в Милане - там обстановка спокойная, без бурь.Непогода, между тем, разыгралась на севере Испании: в среду от шторма "Барра" пострадали по меньшей мере 83 дороги, в том числе семь магистральных трасс. Сильный ветер с ливнем обрушился на Арагон, Астурию, Кантабрию и Кастилию-и-Леон, пишет El Pais.Как отмечает издание, 25 провинций Перинейского полуострова находятся в состоянии повышенной готовности к снегопаду, лавинам и волнам. Скорость ветра в северных регионах достигает 90 километров в час.В Арагоне сильный снегопад ожидается в провинциях Сарагоса и Уэска, штормовой ветер - на Балеарских островах и в Каталонии.На 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется температура и в центре Европейской части России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что пятница станет самым холодным днем недели."Москва находится в холодной части мощнейшего антициклона. Это значит, что, помимо сильного вымораживания, наблюдается еще и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы", - сказал Вильфанд.По словам синоптика, холодные воздушные массы пришли с Новой Земли.
австрия
швейцария
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47089479_620:0:3351:2048_1920x0_80_0_0_0daba4bce002d9ca6bd6fb4d0a6b5a8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, австрия, швейцария, италия, зима, снегопад

Снег в Европе: в Австрии перебои с электричеством, в Италии перенесли матч

23:00 09.12.2021
© Sputnik / Александр ВильфГоры в районе коммуны Рамзау в Австрии.
Горы в районе коммуны Рамзау в Австрии. - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Александр Вильф
Подписаться на
Декабрь только наступил, а зима, похоже, уже вовсю хозяйничает в Европе.
КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Сильный снегопад обрушился на Австрию в ночь на четверг, в ряде регионов страны возникли перебои с электроснабжением, зарегистрированы многочисленные ДТП, передает РИА Новости со ссылкой на газету Kurier.
Наивысший уровень метеорологической угрозы австрийский метеорологический центр объявил в федеральных землях Форарльберг, Тироль и Каринтия, в остальных частях страны - красный уровень. Больше всего снега выпало с Форарльберге и Карнийских Альпах - местами до 50 сантиметров.
В Каринтии, где за прошедшую ночь выпало от 25 до 40 сантиметров снега, несколько сотен домохозяйств пострадали от отключения электроэнергии.
В Вене за ночь выпало 9 сантиметров снега, прогнозируют еще столько же до конца дня. Для уборки снега задействовано более 300 единиц транспорта и 1400 человек.
По мнению метеоролога независимой международной метеослужбы Ubimet Мишеля Сальми, в некоторых частях Австрии речь идет о сильнейшем примерно за десять лет снегопаде.
Снегопады пришли и в Швейцарию.Синоптики обещают обильные осадки не только на горнолыжных курортах, но и в Женеве.
Снежная буря накрыла итальянский Бергамо. Из-за этого даже пришлось перенести на завтра решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал".
Пользователи соцсетей публикуют видео со снегопадом в Милане - там обстановка спокойная, без бурь.
Непогода, между тем, разыгралась на севере Испании: в среду от шторма "Барра" пострадали по меньшей мере 83 дороги, в том числе семь магистральных трасс. Сильный ветер с ливнем обрушился на Арагон, Астурию, Кантабрию и Кастилию-и-Леон, пишет El Pais.
Как отмечает издание, 25 провинций Перинейского полуострова находятся в состоянии повышенной готовности к снегопаду, лавинам и волнам. Скорость ветра в северных регионах достигает 90 километров в час.
В Арагоне сильный снегопад ожидается в провинциях Сарагоса и Уэска, штормовой ветер - на Балеарских островах и в Каталонии.
На 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется температура и в центре Европейской части России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что пятница станет самым холодным днем недели.
"Москва находится в холодной части мощнейшего антициклона. Это значит, что, помимо сильного вымораживания, наблюдается еще и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы", - сказал Вильфанд.
По словам синоптика, холодные воздушные массы пришли с Новой Земли.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:28Ошибка расширения: в США прогнозируют гибель американских солдат в Латвии
23:00Снег в Европе: в Австрии перебои с электричеством, в Италии перенесли матч
22:55Байден и Зеленский провели разговор: какие темы поднимались
22:50Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
22:33Путин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом
22:15Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях
22:13Корабль "Донбасс" ВМС Украины лег на обратный курс - ФСБ
22:00Названы сроки проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии
21:28Шенгенскую зону ждет реформа: Макрон назвал причины
21:19Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива - ФСБ
21:00Премьера Молдовы Гаврилицу принял президент Румынии Йоханнис
20:45Счетной палате разрешат проводить аудит компаний газовой отрасли
20:15В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон"
20:00Пасынки советского распада
19:45Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым
19:16Почему в Молдове хотят вдвое увеличить зарплату судьям КС
19:02Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими СМИ в Молдове
18:30Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
18:20Москва обеспокоена: НАТО продолжает накачивать Украину оружием - МИД