https://ru.sputnik.md/20211209/sotsialisty-povyshenie-zarplat-sudya-47081121.html

Социалисты обжалуют повышение зарплат судьям Конституционного суда

Социалисты обжалуют повышение зарплат судьям Конституционного суда

Социалисты потребуют от самих судей КС оценить конституционность повышения зарплат.

2021-12-09T11:18+0200

2021-12-09T11:18+0200

2021-12-09T11:51+0200

судьи

ион кику

в молдове

конституционный суд

молдова

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов обжалуют в конституционном суде поправки, предложенные депутатами партии "Действие и солидарность" (PAS) в закон о государственном бюджете, которые предусматривают повышение зарплат судей Конституционного суда. Об этом во время брифинга в парламенте объявили депутаты БКС Григоре Новак и Петру Бурдужа.По словам депутатов, поправки получили негативный отзыв правительства и, в соответствии с Конституцией, не могли быть приняты парламентским большинством.Ранее о неконституционности повышения зарплат судьям КС написал в соцсети экс-премьер Ион Кику.По мнению Кику, депутаты PAS осознанно пошли на данное нарушение."Не имея одобрения правительства о повышении специальной надбавки с 40% до 100%, то есть с 12 тысяч леев до 40 тысяч в месяц, в отчете комиссии для 2-го чтения этой поправки нет. Знали, что неконституционно", – отметил экс-премьер.По его подсчетам, в результате принятия поправок зарплата судей КС должна будет увеличиться с 44,7 тысячи леев до 81,9 тысячи.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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судьи, ион кику, в молдове, конституционный суд, молдова