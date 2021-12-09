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Социалисты обжалуют повышение зарплат судьям Конституционного суда
Социалисты обжалуют повышение зарплат судьям Конституционного суда
Социалисты потребуют от самих судей КС оценить конституционность повышения зарплат.
2021-12-09T11:18+0200
2021-12-09T11:18+0200
2021-12-09T11:51+0200
судьи
ион кику
в молдове
конституционный суд
молдова
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов обжалуют в конституционном суде поправки, предложенные депутатами партии "Действие и солидарность" (PAS) в закон о государственном бюджете, которые предусматривают повышение зарплат судей Конституционного суда. Об этом во время брифинга в парламенте объявили депутаты БКС Григоре Новак и Петру Бурдужа.По словам депутатов, поправки получили негативный отзыв правительства и, в соответствии с Конституцией, не могли быть приняты парламентским большинством.Ранее о неконституционности повышения зарплат судьям КС написал в соцсети экс-премьер Ион Кику.По мнению Кику, депутаты PAS осознанно пошли на данное нарушение."Не имея одобрения правительства о повышении специальной надбавки с 40% до 100%, то есть с 12 тысяч леев до 40 тысяч в месяц, в отчете комиссии для 2-го чтения этой поправки нет. Знали, что неконституционно", – отметил экс-премьер.По его подсчетам, в результате принятия поправок зарплата судей КС должна будет увеличиться с 44,7 тысячи леев до 81,9 тысячи.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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судьи, ион кику, в молдове, конституционный суд, молдова
Социалисты обжалуют повышение зарплат судьям Конституционного суда
11:18 09.12.2021 (обновлено: 11:51 09.12.2021)
Социалисты потребуют от самих судей КС оценить конституционность повышения зарплат.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов обжалуют в конституционном суде поправки, предложенные депутатами партии "Действие и солидарность" (PAS) в закон о государственном бюджете, которые предусматривают повышение зарплат судей Конституционного суда. Об этом во время брифинга в парламенте объявили депутаты БКС Григоре Новак и Петру Бурдужа.
По словам депутатов, поправки получили негативный отзыв правительства и, в соответствии с Конституцией, не могли быть приняты парламентским большинством.
"Мы обратимся в Конституционный суд и потребуем констатировать незаконный характер действий властей. Ним очень интересно будет посмотреть, как поведут себя судьи. Будут защищать Конституцию, или будут защищать зарплаты?" – заявил на брифинге Новак.
Ранее о неконституционности повышения зарплат судьям КС написал в соцсети экс-премьер Ион Кику.
"В понедельник депутаты PAS нарушили Конституцию, проголосовав за историческое повышение зарплаты судьям Конституционного суда. Согласно статье 131 Конституции, ни одно решение, имеющее бюджетный эффект, не может быть принято без одобрения правительства", — написал Кику.
По мнению Кику, депутаты PAS осознанно пошли на данное нарушение.
"Не имея одобрения правительства о повышении специальной надбавки с 40% до 100%, то есть с 12 тысяч леев до 40 тысяч в месяц, в отчете комиссии для 2-го чтения этой поправки нет. Знали, что неконституционно", – отметил экс-премьер.
По его подсчетам, в результате принятия поправок зарплата судей КС должна будет увеличиться с 44,7 тысячи леев до 81,9 тысячи.