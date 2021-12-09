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Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции
2021-12-09T16:44+0200
2021-12-09T16:44+0200
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста для отстраненного генпрокурора Александра Стояногло и приняла решение о его помещении под судебный контроль.
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Евгений Чебан
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александр стояногло, в молдове

Стояногло освобожден из-под домашнего ареста

16:44 09.12.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста для отстраненного генпрокурора Александра Стояногло и приняла решение о его помещении под судебный контроль.
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