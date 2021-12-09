https://ru.sputnik.md/20211209/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-47095038.html
Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции
2021-12-09T16:44+0200
2021-12-09T16:44+0200
2021-12-09T16:44+0200
александр стояногло
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста для отстраненного генпрокурора Александра Стояногло и приняла решение о его помещении под судебный контроль.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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александр стояногло, в молдове
Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
Дополняется
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста для отстраненного генпрокурора Александра Стояногло и приняла решение о его помещении под судебный контроль.