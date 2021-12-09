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Заседание парламента Молдовы
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Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире
Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире
Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире
2021-12-09T09:14+0200
2021-12-09T09:39+0200
в мире
пекин
олимпиада
мкс
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным в среду вечером открыли люки между кораблем "Союз МС-20" и Международной космической станцией (МКС) и перешли на станцию, сообщает РИА Новости.Накануне ракета "Союз-2.1а" вывела "Союз МС-20" на орбиту. Корабль с туристами сделал четыре витка вокруг земли и пристыковался к МКС.Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.На станции их встретили российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.К дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине присоединились еще несколько странПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили, что их страны присоединятся к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости.Моррисон в свою очередь отметил, что австралийские спортсмены все равно будут соревноваться. На Олимпиаду страна планирует отправить 40 спортсменов. В бойкоте примут участие политики и дипломаты, включая тех, кто уже находится в Китае.В понедельник власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом для этого стал "проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека".В МИД КНР в ответ на решение США заявили, что будут приняты контрмеры. Тем не менее власти Китая уверены, данный "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили РИА Новости в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.В Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами", – сказал Песков.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 267 миллионов.На утро 9 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 267 815 564. Из них 5 278 989 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 538 371). Следом идут Индия (34 656 822) и Бразилия (22 167 781).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 671 538), Россия (9 722 639), Турция (8 966 681), Франция (8 153 025), Иран (6 144 644), Аргентина (5 348 123) и Испания (5 246 766).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 692 939 случаев заражения, в Румынии – 1 789 539.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 367 948. В среду профильное министерство сообщило о 609 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9293, выздоровели 352 478 человек.
https://ru.sputnik.md/20210923/pekin-zimnyaya-olimpiada-2022-bolelschik-44979466.html
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в мире, пекин, олимпиада, мкс

Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире

09:14 09.12.2021 (обновлено: 09:39 09.12.2021)
© Photo : Instagram / kudsverchkovКорабль "Союз МС", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Photo : Instagram / kudsverchkov
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным в среду вечером открыли люки между кораблем "Союз МС-20" и Международной космической станцией (МКС) и перешли на станцию, сообщает РИА Новости.
Накануне ракета "Союз-2.1а" вывела "Союз МС-20" на орбиту. Корабль с туристами сделал четыре витка вокруг земли и пристыковался к МКС.
Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.
На станции их встретили российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.

К дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине присоединились еще несколько стран

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили, что их страны присоединятся к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости.

"Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине", – заявил Трюдо журналистам.

Моррисон в свою очередь отметил, что австралийские спортсмены все равно будут соревноваться. На Олимпиаду страна планирует отправить 40 спортсменов. В бойкоте примут участие политики и дипломаты, включая тех, кто уже находится в Китае.
"Я так поступаю, потому что это отвечает национальным интересам Австралии. Это правильный шаг", – заявил австралийский премьер в эфире одного из телеканалов.
В понедельник власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом для этого стал "проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека".
В МИД КНР в ответ на решение США заявили, что будут приняты контрмеры. Тем не менее власти Китая уверены, данный "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили РИА Новости в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.
Теннисистка Наоми Осака зажигает олимпийский огонь на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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В Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами", – сказал Песков.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 267 миллионов.
На утро 9 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 267 815 564. Из них 5 278 989 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 538 371). Следом идут Индия (34 656 822) и Бразилия (22 167 781).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 671 538), Россия (9 722 639), Турция (8 966 681), Франция (8 153 025), Иран (6 144 644), Аргентина (5 348 123) и Испания (5 246 766).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 692 939 случаев заражения, в Румынии – 1 789 539.
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 367 948. В среду профильное министерство сообщило о 609 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9293, выздоровели 352 478 человек.
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