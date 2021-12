https://ru.sputnik.md/20211209/turisty-mks-olimpiady-covid-47074804.html

Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире

Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире

Мир за сутки: туристы на МКС, дипломатический бойкот Олимпиады и COVID в мире

2021-12-09

2021-12-09T09:14+0200

2021-12-09T09:39+0200

в мире

пекин

олимпиада

мкс

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным в среду вечером открыли люки между кораблем "Союз МС-20" и Международной космической станцией (МКС) и перешли на станцию, сообщает РИА Новости.Накануне ракета "Союз-2.1а" вывела "Союз МС-20" на орбиту. Корабль с туристами сделал четыре витка вокруг земли и пристыковался к МКС.Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.На станции их встретили российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.К дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине присоединились еще несколько странПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили, что их страны присоединятся к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости.Моррисон в свою очередь отметил, что австралийские спортсмены все равно будут соревноваться. На Олимпиаду страна планирует отправить 40 спортсменов. В бойкоте примут участие политики и дипломаты, включая тех, кто уже находится в Китае.В понедельник власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом для этого стал "проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека".В МИД КНР в ответ на решение США заявили, что будут приняты контрмеры. Тем не менее власти Китая уверены, данный "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили РИА Новости в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.В Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами", – сказал Песков.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 267 миллионов.На утро 9 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 267 815 564. Из них 5 278 989 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 538 371). Следом идут Индия (34 656 822) и Бразилия (22 167 781).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 671 538), Россия (9 722 639), Турция (8 966 681), Франция (8 153 025), Иран (6 144 644), Аргентина (5 348 123) и Испания (5 246 766).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 692 939 случаев заражения, в Румынии – 1 789 539.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 367 948. В среду профильное министерство сообщило о 609 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9293, выздоровели 352 478 человек.

