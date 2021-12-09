https://ru.sputnik.md/20211209/v-mid-rf-prokommentirovali-situatsiyu-s-rossiyskimi-smi-v-moldove-47099597.html
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими СМИ в Молдове
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими СМИ в Молдове
Мария Захарова прокомментировала доклад "Оценка контента с элементами пропаганды, транслируемого из РФ в Республику Молдова", подготовленный НПО "Центр... 09.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-09T19:00+0200
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2021-12-09T19:00+0200
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад Центра независимой журналистики по российским СМИ в Молдове. Авторы доклада в течение 10 дней осуществляли мониторинг нескольких российских телеканалов и пришли к выводу, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
россия, молдова, сми, мид, видео
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими СМИ в Молдове
Мария Захарова прокомментировала доклад "Оценка контента с элементами пропаганды, транслируемого из РФ в Республику Молдова", подготовленный НПО "Центр независимой журналистики".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад Центра независимой журналистики по российским СМИ в Молдове.
Авторы доклада в течение 10 дней осуществляли мониторинг нескольких российских телеканалов и пришли к выводу, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".